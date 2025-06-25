Украинцы прослушали эту песню наибольшее количество раз.

Долгое время песня певца DREVO "Смарагдове небо" и дуэтный трек Ивана Люленова и Артема Дамницкого "Шовковиця" держались в лидерах среди прослушиваний на YouTube. Однако на днях появилась новая композиция, которая стала самой популярной песней среди украинцев.

Речь идет о зажигательном треке под названием "Не летів би, але мушу" от Maestro Barsik. Интересно, что он сгенерирован с помощью искусственного интеллекта, однако это не помешало покорить сердца слушателей. Кстати, песня уже набрала более миллиона просмотров.

К слову, под треком выключена функция комментирования, однако юморист и певец Артем Дамницкий выразил свое беспокойство относительно такого успеха песни в сети. Мужчина не понимает, почему люди выбирают слушать искусственно созданные работы, а не пение реальных артистов.

Видео дня

"В музыкальных трендах YouTube происходит дичь, которую я не понимаю. Несколько недель там на первом месте было "Смарагдове небо", на втором - наша с Иваном Люленовым "Шовковиця", но сейчас на 1-2 месте разместилась х*рня, созданная искусственным интеллектом. Подобных треков в топе сейчас целых 7. О таких цифрах могут только мечтать многие реальные артисты, которые работают годами над своим творчеством. Кто это слушает и для чего? Неужели это фейковое музло такое классное, что может сместить с топов реальных людей?" - написал юморист.

Напомним, ранее стало известно, какие песни самые популярные на Apple Music в Украине.

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