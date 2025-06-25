Известная украинская певица Наталка Карпа, которая ранее рассказывала о муже-воине Евгении Терехове, показала долгожданную встречу дочери Златы с папой.
На днях артистка опубликовала трогательное видео в своем Instagram, на котором 5-летняя девочка бежит к отцу и крепко его обнимает. По словам Наталки, они не виделись полгода.
"В то время, когда так много боли, хочется не терять веры и надежды! Они не виделись полгода - Златка подросла за это время почти на 5 см, появилось много новых слов в лексиконе, и стала взрослее. Она очень-очень ждала этой встречи", - подписала ролик Карпа.
Реакция сети
Подписчики не смогли сдержать эмоций в комментариях:
- "Какое счастье"
- "До слез! Это самое ценное, что может быть"
- "Радуюсь и плачу от счастья вместе с вами"
- "Такие теплые и долгожданные объятия".
Позже исполнительница также опубликовала совместный кадр с любимым в сети.
"Смотрите, кто пришел в отпуск! Третий день официального отпуска", - написала Наталка.
К слову, Карпа в браке с Тереховым с 2016 года. Через три года после бракосочетания у них родился первенец - дочь Злата. Евгений с позывным "Джексон" мобилизовался в ряды ВСУ еще в 2014 году, он участвовал в АТО и получил сложное ранение головы. Однако после начала полномасштабного вторжения снова стал на защиту страны. Сейчас он служит на Угледарском направлении, что в Донецкой области, и редко видится с семьей.
Напомним, ранее маленький украинец подошел к военным с подарком и довел до слез сеть.