Девочка не видела отца полгода.

Известная украинская певица Наталка Карпа, которая ранее рассказывала о муже-воине Евгении Терехове, показала долгожданную встречу дочери Златы с папой.

На днях артистка опубликовала трогательное видео в своем Instagram, на котором 5-летняя девочка бежит к отцу и крепко его обнимает. По словам Наталки, они не виделись полгода.

"В то время, когда так много боли, хочется не терять веры и надежды! Они не виделись полгода - Златка подросла за это время почти на 5 см, появилось много новых слов в лексиконе, и стала взрослее. Она очень-очень ждала этой встречи", - подписала ролик Карпа.

Реакция сети

Подписчики не смогли сдержать эмоций в комментариях:

"Какое счастье"

"До слез! Это самое ценное, что может быть"

"Радуюсь и плачу от счастья вместе с вами"

"Такие теплые и долгожданные объятия".

Позже исполнительница также опубликовала совместный кадр с любимым в сети.

"Смотрите, кто пришел в отпуск! Третий день официального отпуска", - написала Наталка.

К слову, Карпа в браке с Тереховым с 2016 года. Через три года после бракосочетания у них родился первенец - дочь Злата. Евгений с позывным "Джексон" мобилизовался в ряды ВСУ еще в 2014 году, он участвовал в АТО и получил сложное ранение головы. Однако после начала полномасштабного вторжения снова стал на защиту страны. Сейчас он служит на Угледарском направлении, что в Донецкой области, и редко видится с семьей.

Напомним, ранее маленький украинец подошел к военным с подарком и довел до слез сеть.

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