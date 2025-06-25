Но, к сожалению, гибрид чисто косметический.

Пользователь Reddit под ником Fantastic-Ad8410 получил уникальный экземпляр видеокарты AMD Radeon GeForce RTX 9070 XT. Ошибка произошла на производстве ASUS, видеокарта собрана из элементов двух разных моделей.

Изначально пользователь приобрёл TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition, но столкнулся с неполадками и обменял её в магазине Micro Center. Вторая видеокарта приехала в той же коробке, однако внутри оказался гибрид: радиатор и кожух от TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC Edition, а задняя панель - от Radeon RX 9070 XT.

Подобная ошибка произошла из-за того, что обе модели используют один и тот же кулер, они входят в одну линейку TUF Gaming и имеют почти одинаковые TDP: 300 Вт у RTX 5070 Ti и 304 Вт у RX 9070 XT. Это позволяет ASUS унифицировать компоненты и упрощать сборку, но в данном случае сотрудник явно перепутал детали на линии.

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Реддитор пока не решил, возвращать ли видеокарту. Технически это обычная, полностью исправная RX 9070 XT, просто с вот такой уникальной визуальной аномалией.

Впрочем, не всем так сильно повезло. Ранее мы рассказывали, что покупатель Nvidia RTX 5090 за $3000 получил вместо видеокарты рис и макароны. Очередной случай подмены произошел на одном из крупнейших онлайн-маркетплейсов.

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