Введение Укрзализныцей тарифных коэффициентов на перевозки в сторону портов является вредным для экономики, и свидетельствует об отсутствии у УЗ мотивации становиться эффективнее - ведь вместо того, чтобы улучшать качество своих услуг, она делает все, чтобы просто получать больше прибыли. Об этом говорится в аналитике от Центра транспортных стратегий.

Напомним: государственный монополист собирается ввести коэффициенты к тарифам, которые будут зависеть от направления движения грузов. Для порта Южный, который расположен ближе всего по среднему расстоянию транспортировки, коэффициент составит 1.09, для Черноморска и Одессы - 1.05-1.08. А для дунайских портов, логистика к которым самая длинная, тариф хотят оставить без изменений.

"Бизнес выступает против ручного тарифообразования и подчеркивает, что основные причины проблемы - системные дисфункции железной дороги, - остаются нерешенными даже в критические для страны времена. Ведь вместо стратегий снижения удельной себестоимости, оптимизации сети и привлечения новых грузовладельцев, УЗ в очередной раз выбирает самый простой, но разрушительный путь - покрытие убытков через повышение грузовых тарифов. При этом расходы УЗ ежегодно растут на 30-40%, а эффективность падает, что подтверждается ростом доли автотранспорта в грузоперевозках", - указывают в Центре.

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В качестве временного предохранителя от манипуляций со стороны монополиста бизнес предлагает передать утверждение тарифных расстояний и плана формирования поездов на уровень Министерства развития, а на стратегическом уровне урегулировать проблемные вопросы должно новое Тарифное руководство железных дорог Украины.

"Если же отойти от оценки ситуации на уровне железная дорога-порт и подняться на уровень выше, то в глаза бросается еще одно системное несоответствие: в существующей системе у Укрзализныци вообще нет мотивации бороться за расшивку узких мест и улучшение инфраструктуры. Ведь эти улучшения приводят к экономии затрат на логистику, а следовательно - уменьшают тарифные поступления УЗ. И наоборот, чем длиннее маршрут и время транспортировки, тем больше получит монополист. Для устранения этой системной проблемы важно закрепить на самом высоком уровне в новом Законе "О железнодорожном транспорте" обязанность оператора инфраструктуры организовать перевозки по кратчайшему маршруту, тем самым уменьшив поле для возможных злоупотреблений монопольным положением на рынке", - резюмируют в Центре.

Напомним, ранее Укрзализныця также предложила повысить грузовые тарифы на 37%, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента. В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины - в частности, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а в строительной ассоциации предупредили о возможном подорожании стройматериалов на 15%.

В свою очередь, эксперты железнодорожного рынка заявили, что Укрзализныця должна оптимизировать избыточную инфраструктуру, которая сейчас производит огромные убытки, и перейти к системе тарифообразования, которая предусматривает оплату только за предоставленный объем услуг. Сейчас, как известно, УЗ включает в грузовой тариф весь объем убытков, которые имеет.