На мировой арене Трамп никогда не почувствует преданности, которую он получает от своих сторонников, и это одна из причин, по которой он ненавидит путешествовать.

Президент США Дональд Трамп не признает Россию агрессором, напавшим на Украину, и с удовольствием смотрел бы на окончание войны на условиях, унижающих НАТО и играющих на руку российскому диктатору Владимиру Путину.

Такое мнение в своей колонке для The Guardian высказал обозреватель Рафаэль Бер. Он отметил, что такой выбор Трампа продиктован мелочными мотивами, которые часто являются главными у главы Белого дома.

"Он не хочет становиться на сторону Киева, потому что именно так поступил его предшественник Джо Байден. Это не его дело, поэтому он считает его глупым", - написал обозреватель.

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На мировой арене Трамп никогда не почувствует преданности, которую он получает от своих сторонников, и это одна из причин, по которой он ненавидит путешествовать. Обозреватель отметил, что это напряжение ощутимо на саммите НАТО в Гааге, поскольку Трамп не скрывает своего презрения к европейцам из-за их зависимости от Пентагона в вопросах безопасности. Более того, он считает, что защита Украины от РФ не является проблемой США.

В связи с этим, как отметил Бер, европейские лидеры должны удержать Трампа на своей стороне, пока планируют действия на случай, когда он решит их бросить.

Обозреватель отметил, что европейским лидерам нужно сосредоточиться на Украине и перспективе того, что РФ нападет на страну из восточного фланга НАТО. Подогревает опасения европейцев и то, что Путин настроил экономику, политический аппарат и пропагандистскую машину России на вечную войну с Западом.

"Один из уроков, извлеченных из бедственного положения Украины, заключается в том, что когда Путин говорит, что собирается воевать, именно єто он и имеет ввиду. Другой заключается в том, что, хотя сдерживание и дорого, оно все равно дешевле войны, которая начнется, когда Кремль почувствует себя уверенно и неудержимо", - высказал мнение журналист.

Эти перспективы не дают спать европейцам по ночам, но не Трампу, поскольку он мыслит в терминах легких побед, а не сложных последствий.

Отсюда его ощутимое раздражение Израилем и Ираном за нарушение перемирия и, в целом, незнание "какого черта они делают".

"Он обещал американским избирателям сделки и злится, когда мир отказывает ему в них", - констатировал обозреватель.

Трамп и его обещания закончить мировые войны

Еще на стадии предвыборной кампании Трам заявил, что закончит войну в Украине за сутки. С тех пор прошло уже много месяцев, однако глава Белого дома даже не приблизился к прекращению огня в Украине.

Сегодня Трамп подтвердил встречу с Зеленским. Встреча ожидается после пленарного заседания лидеров стран-членов НАТО.

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