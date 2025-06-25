Храпчинский отмечает, что необходимо создавать качественную эшелонированную систему противовоздушной обороны с большим количеством средств обнаружения.

Новые современные баллистические ракеты могут маневрировать на последнем участке пролета к цели, и это затрудняет их перехват. Об этом в эфире "Киев24" сказал Анатолий Храпчинский, заместитель директора украинской компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

"Поэтому надо говорить о системе противоракетной защиты. Давайте вспомним, что таких систем можно сосчитать на пальцах одной руки. Потому что на самом деле длительное время весь мир после распада Советского Союза разоружался и сокращал все программы по баллистическим ракетам малой и средней дальности, что привело к тому, что не было активного финансирования на программы, которые бы позволили разрабатывать противоракетную оборону", - сказал Храпчинский.

Говоря о недавних ударах по Израилю, где были "пропуски баллистических ракет", эксперт отметил, что это указывает на то, что баллистические ракеты существенно модернизируются.

Видео дня

"И здесь, в этом аспекте, надо говорить о создании, видимо, уже и наработке или возможной наработке с европейскими странами совместного проекта по созданию собственной системы противоракетной защиты", - отметил он.

Так, подчеркнул Храпчинский, мы должны создавать качественную эшелонированную систему противовоздушной обороны, где будет большое количество средств обнаружения.

"Это и классическая радиолокация, это и пассивная радиолокация, это и разнообразные датчики, как звуковые, так и визуальные, которые позволят, например, формировать общее поле и потом уже распределенно перехватывать цели. Это то, к чему мы должны стремиться, то, что мы должны сделать", - сказал он.

Вопрос украинской ПВО

Как сообщал УНИАН, ранее издание Politico отметило, что Великобритания пообещала усилить противовоздушную оборону Украины сотнями ракет, ведь премьер-министр страны Кир Стармер хочет поддержать Киев на саммите НАТО.

Отмечается, что новый пакет, который будет содержать 350 ракет противовоздушной обороны ASRAAM общей стоимостью 70 миллионов фунтов стерлингов. Пакет будет профинансирован за счет процентов, полученных от замороженных российских активов.

Вас также могут заинтересовать новости: