Под землей что-то 'вибрирует': ученые заявили, что один из континентов может разорвать

Ритмические импульсы раскаленной мантии под Эфиопией могут за миллионы лет разорвать Африку, свидетельствуют новые данные геологов.

Под регионом Афар в Эфиопии, где сходятся три тектонические рифт-зоны, ритмично поднимается раскаленная мантия. Эти глубокие импульсы могут в будущем разорвать Африканский континент и создать новый океан.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, передает The Independent. По словам руководительницы исследования, геолога Эммы Уотсон, потоки частично расплавленной мантии пульсируют, как сердце, и имеют уникальные химические характеристики. Эти импульсы взаимодействуют с тектоническими плитами, толкая их и способствуя разрыву земной коры.

Исследование впервые описывает асимметричный шлейф мантии, поднимающийся под Африкой. Этот шлейф напрямую связан с движением плит и имеет огромное значение для понимания вулканизма, сейсмической активности и будущего континентального распада.

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"Мы показали, что глубокие мантийные подъемы могут фокусировать вулканическую активность там, где кора самая тонкая", - отметил соавтор исследования Дерек Кир.

Этот процесс продлится миллионы лет, но открытие проливает свет на фундаментальные механизмы, формирующие лицо планеты. Африка, как и в свое время суперконтинент Пангея, постепенно меняет свои очертания.

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Ранее ученые сообщили, что скорость вращения Земли ускоряется, что делает продолжительность суток немного меньше. Хотя речь идет об изменениях на считанные миллисекунды, за последние 5 лет установлено несколько рекордов по наименьшей продолжительности дня.

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