'Россия истощена': Дуда отрицает готовность Путина напасть на страны НАТО

Тем не менее Дуда призвал Европу увеличить расходы на оборону.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что пока Россия не готова напасть на страны НАТО. Тем не менее он не исключает такой сценарий в будущем, пишет Sky News.

"Я думаю, что Россия истощена из-за своей агрессии против Украины. Я не ожидаю, что Россия готова сейчас атаковать другие страны", - сказал Дуда.

Также президент Польши отметил, что Европе стоит подготовиться к реальной угрозе в перспективе.

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"В будущем это реальная угроза, поэтому мы должны подготовиться и увеличить расходы на оборону, потому что это абсолютно необходимо для нашей защиты", - заверил Дуда.

Путин собирается напасть на НАТО - что известно

Ранее The Economist писал, что российский диктатор Владимир Путин через два-пять лет может быть готов к тому, чтобы бросить вызов НАТО. В статье журнала также говорится о том, что РФ решительно выступает против Запада, что должно беспокоить всю Европу.

Помимо этого в The Economist считают, что утверждение, будто силы России истощены или недееспособны, - неправильное. Внезапное даже небольшое российское вторжение в страну-члена НАТО заставит Альянс принять трудное решение.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил о том, что Путин потерпит поражение и получит сокрушительные последствия для России, если решит напасть на одну из стран-членов Альянса. По его словам, глава Кремля знает, что проиграет.

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