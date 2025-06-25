'Россия истощена': Дуда отрицает готовность Путина напасть на страны НАТО

Президент Польши Анджей Дуда считает, что пока Россия не готова напасть на страны НАТО. Тем не менее он не исключает такой сценарий в будущем, пишет Sky News.
"Я думаю, что Россия истощена из-за своей агрессии против Украины. Я не ожидаю, что Россия готова сейчас атаковать другие страны", - сказал Дуда.
Также президент Польши отметил, что Европе стоит подготовиться к реальной угрозе в перспективе.
"В будущем это реальная угроза, поэтому мы должны подготовиться и увеличить расходы на оборону, потому что это абсолютно необходимо для нашей защиты", - заверил Дуда.
Путин собирается напасть на НАТО - что известно
Ранее The Economist писал, что российский диктатор Владимир Путин через два-пять лет может быть готов к тому, чтобы бросить вызов НАТО. В статье журнала также говорится о том, что РФ решительно выступает против Запада, что должно беспокоить всю Европу.
Помимо этого в The Economist считают, что утверждение, будто силы России истощены или недееспособны, - неправильное. Внезапное даже небольшое российское вторжение в страну-члена НАТО заставит Альянс принять трудное решение.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил о том, что Путин потерпит поражение и получит сокрушительные последствия для России, если решит напасть на одну из стран-членов Альянса. По его словам, глава Кремля знает, что проиграет.