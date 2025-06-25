Украинцев предостерегли от необдуманных решений.

Курс валют в Украине штормит. Европейская единая валюта и вовсе бьет рекорды по отношению к гривне.

Эксперты в комментарии ТСН рассказали, покупать или продавать доллары сейчас.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский советует до конца месяца отказаться от каких-либо операций с наличной валютой из-за турбулентности на рынке.

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При этом аналитик Андрей Шевчишин считает, что курс доллара может достичь 42,75 гривни за доллар, но не через неделю, а через несколько недель.

"Главное не паниковать и не бежать скупать валюту на все кровные. У НБУ достаточно ресурса, чтобы сбить спекулятивные настроения, если будет такое решение", - отметил эксперт.

В то же время все эксперты не советуют продавать наличную валюту без острой необходимости.

Курс доллара в Украине - прогноз на ближайшие дни

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в банках Украины до 27 июня будет находиться в пределах 41,20 - 42,60 гривни, а в обменниках - в пределах 41,40 - 42,50 гривни.

При этом курс евро в банках, по его мнению, будет находиться в коридоре от 47,35 до 49 гривень, а в обменниках - от 47,50 до 48,95 гривни.

Что касается межбанка, то котировки безналичного доллара будут в коридоре от 41,60 до 42,25 гривни.

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