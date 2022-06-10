Он отметил, что решение ввести санкции против Кирилла согласовали лидеры всех 27 государств ЕС.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что будет добиваться включения главы Русской православной церкви патриарха Кирилла в новый санкционный пакет Евросоюза.

Об этом сообщает Delfi.

"Есть четкий пакет доказательств того, что патриарх Кирилл причастен и был включен. Потому что без доказательств его даже не вносили бы туда. Это одобрили послы всех 27 государств и что самое интересное, лидеры 27 государств", – заявил Ландсбергис.

Он добавил, что решение о введении санкций против Кирилла было согласовано политически, но его отменили на "финальном этапе".

"Не знаю, по каким причинам (был исключен Кирилл), ответить не могу. Но это позволяет говорить о том, что у нас есть правовая основа, практически был политический консенсус, поэтому мы можем попытаться включить заново", – выразил мнение глава литовского МИД.

Ландсбергис добавил, что в седьмом пакете санкций Литва хотела бы видеть патриарха Кирилла, а также ограничения на закупку российского газа. Он, однако, отметил, что последнюю меру не поддерживают основные члены ЕС, зависимые от российских энергоносителей.

Напомним, Евросоюз не включил патриарха мсковского Кирилла (Владимира Гундяева) в список лиц, на которых расширили санкции за войну РФ против Украины в рамках шестого пакета, утвержденного в начале июня.

По информации западных СМИ еще на этапе обсуждения санкционного пакета стало известно, что Кирилла сначала включили в список, но в итоге убрали из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он заявлял, что не поддерживает введение санкций против главы Русской православной церкви, поскольку "это поставит под угрозу религиозную свободу".

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