Теперь патриарху Кириллу напрямую подчиняются Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии.

Русская православная церковь присвоила епархии Украинской православной церкви во временно оккупированном Крыму. Теперь они напрямую подчиняются патриарху Кириллу.

Об этом сообщила пресс-служба Московского патриархата.

"Постановили: принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху московскому и всея Руси и священному синоду Русской православной церкви", - говорится в сообщении.

При этом российские церковные оккупанты создали Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий, а руководителем назначили так называемого "митрополита" Симферопольского и Крымского Лазаря.

Синод РПЦ принял такое решение якобы из-за просьб так называемых крымских "митрополитов" и исходя из "необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью", учитывая "практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией".

Кроме того, в РПЦ пригрозили новым расколом в случае "самочинных действий по изменению статуса Украинской православной церкви".

Как ранее сообщал УНИАН, 27 мая Синод УПЦ МП объявил о полной самостоятельности и независимости от московской церкви. По результатам работы Собор осудил войну и выразил соболезнования всем, кто пострадал в войне. Собор выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно войны в Украине.

28 мая Епифаний прокомментировал заявление Синода УПЦ МП. По его словам, Украинская православная церковь Московского патриархата сохраняет единство с "убийцей", московским патриархом Кириллом.

В свою очередь глава РПЦ патриарх Кирилл заявил, что процесс разделения церквей происходит "не от Бога". По его словам, на фоне последних событий в Украине, которые он не назвал ни "войной", ни "спецоперацией", в Украине поднялись "духи злобы поднебесной".

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