В 2025 году выпускники будут сдавать НМТ вместно ВНО, чтобы поступить в вуз.

Заканчивается основная сессия НМТ (национального мультипредметного теста) для поступающих. Уже скоро каждый вуз объявит, какой проходной балл на бюджет нужно набрать будущим студентам. И хотя пока что точные числа неизвестны, абитуриенты могут ориентироваться на прошлогодние показатели, чтобы прикинуть свои шансы.

Мы разобрались, какими в этом году будут требования к 11-классникам по сдаче экзамена на минимально допустимый уровень, и на достаточный для учебы за счет государства.

Какой проходной балл на НМТ 2025

В 2025 году выпускников школ проверяют по четырем предметам, из которых украинский язык, математика и украинская история Украины обязательные, а четвертый - на выбор. Для каждой дисциплины установлен свой минимальный порог, после которого экзамен считается сданным. Если ученик "завалит" хотя бы один предмет, то не сможет поступить в университет, даже если справился с остальными тремя.

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Для преодоления порога надо сдать на минимум 100 баллов из 200 в каждой области. При этом для разных предметов действуют разные требования. К примеру, в блоке по украинскому нужно правильно ответить хотя бы на 7 вопросов из 30, по математике - на 5 из 22, по истории - на 8 из 30, по иностранному языку - на 5 из 32.

Какой балл НМТ считается хорошим для бюджета

Чтобы обучаться за счет государства, недостаточно простой пройти минимальный порог. Для востребованных профессий и/или лучших вузов страны нужно постараться набрать не менее 160 баллов на каждом предмете.

Как сообщает Министерство образования, в среднем для поступления на бюджет нужно иметь не менее 130 конкурсных баллов как среднее арифетическое по 4 предметам. А если абитуриент претендует на медицинские и юридические специальности, то надо набрать не менее 150 баллов.

Портал Освіта.UA показал, какой проходной балл НМТ от выпускников требовался для бюджетной формы разных вузов в прошлом году. Вероятно, в нынешнем цифры будут не сильно отличаться. Будущие студенты Киевской школы экономики должны набрать хотя бы 188 конкурсных очка - это самый высокий показатель в стране.

Для бесплатного обучения в Киево-Могилянской академии и Киевском национальном университете требуется от 170 до 178 баллов, в юридических и медицинских заведениях - от 165 баллов. Традиционно самые низкие баллы для бюджета требуются в педагогических, аграрных и гуманитарных вузах - от 135 до 150.

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