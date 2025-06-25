Интерпайп отгрузил трубы премиального сегмента для газодобычи в Румынии

Украинская промышленная компания Интерпайп поставила насосно-компрессорные трубы с премиальным соединением UPJ-M для обновления 39 скважин газового месторождения Билчуреште на юге Румынии, об этом сообщает UAProm со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что проект имеет целью увеличить объем ежедневной добычи с 14 млн до 20 млн куб. м газа.

"Это первый значительный объем труб с резьбой UPJ-M, который нам удалось поставить не только в Румынию, но и на европейский рынок в целом, - подчеркнул Иван Мазанка, директор Интерпайп по продаже труб на рынок Европы, - Конструкция премиального соединения UPJ-M идеально подходит для газодобычи благодаря высокой герметичности и сопротивления внутреннему и внешнему давлению. Мы надеемся, что удачный опыт спуска откроет для нашей продукции дорогу и в другие нефтегазовые проекты региона".

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В течение последнего десятилетия Румыния последовательно увеличивает добычу природного газа. Кроме разработки новых месторождений как на суше, так и на шельфе, страна инициирует модернизацию скважин и газопроводов и для сравнительно старых проектов. В частности, упомянутое ранее месторождение Билчуресте было открыто еще в 1962 году.

Ранее Интерпайп впервые поставил трубы для оффшорных работ в Турции. Также компания наладила поставки трубной продукции для соляных шахт в Италии.