Продажи бензиновых и дизельных машин продемонстрировали отрицательную динамику.

Наиболее популярными в Европейском Союзе в мае оказались гибридные авто (HEV) - на них пришлось 34% продаж. Об этом в своем новом исследовании сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

Продажи бензиновых и дизельных машин продемонстрировали отрицательную динамику, в то время как электромобили (BEV) показали рост на 25%. Также существенно выросли продажи плагин-гибридов (PHEV).

Регистрации новых автомобилей в ЕС:

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гибриды (HEV) - 315 597 (+16%);

бензиновые - 263 953 (-19%);

электромобили (BEV) - 142 776 (+25%);

плагин-гибриды (PHEV) - 87 301 (+47%);

дизельные - 85 698 (-28%);

другие - 31 257 (+34%).

Всего в мае на рынках Евросоюза реализовали 926 582 новых авто. Количество регистраций новых легковушек в ЕС выросло на 1,6%, если сравнивать с маем прошлого года.

Всего с начала года в странах ЕС зарегистрировали почти 4,6 миллиона новых автомобилей.

Новости авторынка - что интересного

Один бренд почти полностью захватил крупнейший авторынок Европы. По состоянию на май рейтинг самых продаваемых авто в Германии в этом году возглавил мировой бестселлер Volkswagen Golf. Второе, третье и четвертое места также заняли автомобили Volkswagen.

Также сообщалось, что наиболее популярным автомобилем в США в этом году стал Ford F-Series, который в разных итерациях производят более 70 лет. Второе место занял Chevrolet Silverado, тогда как на третьем оказалась Toyota RAV4.

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