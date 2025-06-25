Наиболее популярными в Европейском Союзе в мае оказались гибридные авто (HEV) - на них пришлось 34% продаж. Об этом в своем новом исследовании сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).
Продажи бензиновых и дизельных машин продемонстрировали отрицательную динамику, в то время как электромобили (BEV) показали рост на 25%. Также существенно выросли продажи плагин-гибридов (PHEV).
Регистрации новых автомобилей в ЕС:
- гибриды (HEV) - 315 597 (+16%);
- бензиновые - 263 953 (-19%);
- электромобили (BEV) - 142 776 (+25%);
- плагин-гибриды (PHEV) - 87 301 (+47%);
- дизельные - 85 698 (-28%);
- другие - 31 257 (+34%).
Всего в мае на рынках Евросоюза реализовали 926 582 новых авто. Количество регистраций новых легковушек в ЕС выросло на 1,6%, если сравнивать с маем прошлого года.
Всего с начала года в странах ЕС зарегистрировали почти 4,6 миллиона новых автомобилей.
Новости авторынка - что интересного
Один бренд почти полностью захватил крупнейший авторынок Европы. По состоянию на май рейтинг самых продаваемых авто в Германии в этом году возглавил мировой бестселлер Volkswagen Golf. Второе, третье и четвертое места также заняли автомобили Volkswagen.
Также сообщалось, что наиболее популярным автомобилем в США в этом году стал Ford F-Series, который в разных итерациях производят более 70 лет. Второе место занял Chevrolet Silverado, тогда как на третьем оказалась Toyota RAV4.