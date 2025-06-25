Россияне отвели корабли подальше от Крыма и в условиях ограниченных военных ресурсов Украине нужно разрабатывать новые нестандартные операции, чтобы поразить цели.

Россияне продолжают держать Черноморский флот в отдаленных от Украины портах. Несмотря на это, украинцам удавалось наносить поражения этим кораблям, а в будущем возможны повторения креативных и эффективных спецопераций, какой стала операция по уничтожению вражеской авиации "Паутина". Об этом в комментарии Oboz.ua рассказал военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

Он пояснил, что ограниченное присутствие российских кораблей в Черном море связано с отсутствием необходимости. Перед их флотом уже не стоит задача по высадке десанта на украинском побережье, пока они только терроризируют украинские города ракетами "Калибр" и делают это вблизи места базирования в Новороссийске.

"Они держат корабли в Новороссийске и в оккупированной Абхазии. Когда им нужно, они могут запускать ракеты прямо с мест базирования. Но они не делают этого из соображений безопасности, ведь ракета может упасть там, где стартует, а в Новороссийске нефть, это коммерческий порт. Поэтому им надо выходить в море, хотя бы недалеко, и оттуда стрелять", - рассказал он.

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Также Заблоцкий отметил, что во время одного из недавних обстрелов запустили "Калибры" с подводных лодок. Эксперт добавил, что в Украине пока нет средств для того, чтобы отслеживать подводные лодки и не хватает самолетов, чтобы осуществлять борьбу над Черным морем. В этой ситуации, по его словам, Украина может решать только оборонительные задачи: не допускать противника к берегу и контролировать его надводные носители.

В то же время, разработанным в Украине морским дронам нужно время, чтобы добраться до цели. За это время они противник может их найти и обезвредить.

"Пока ситуация выглядит патовой, но военные предлагают подождать до конца лета, когда появится новая структура Вооруженных сил, ориентированная также и на наступление, ведь в обороне победы не добываются. Мы не имеем таких ресурсов, как противник, чтобы бесконечно воевать в обороне. Это будет ресурсная война, и для нас она будет проигрышной", - сказал он.

В ответ на вопрос об эффективном уничтожении российских кораблей, которые спрятаны в Новороссийске и оккупированной россиянами Абхазии, и возможность повторить спецоперацию, аналогичную "Паутине", он сказал:

"Украина продолжает делать все, чтобы уничтожать этот флот, где бы он ни был. Украинские дроны уже атаковали противника на Каспии, в Калининграде - агентурным путем. Туда проник человек и поджег российский ракетный корабль, носитель "Калибров". Были атаки беспилотников на порт Усть-Луга - стратегический пункт экспорта нефтепродуктов России. Этот список можно продолжать. И это далеко не конец. Война продолжается, и фантазии у нас хватает, как это делать нетрадиционным путем".

По его словам, Украина часто опережала россиян в технологических разработках и креативности. В частности, первой начала использовать FPV-дроны и надводные дроны. Хотя противник потом догнал эту разработку и масштабировал ее благодаря военизации своей экономики.

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Напомним, что международные аналитики соглашается с тем, что Украина, которая не имеет собственного флота, разгромила россиян в Черном море. Черноморский флот РФ потерял 30 процентов кораблей, что подорвало его возможности выполнять операции.

В украинских Военно-Морских Силах ВСУ напомнили, что в результате поражений в 2024 году корабельный состав России покинул Крым и Азовское море. Также была уничтожена их военно-морская логистика.

В то же время эксперты отмечают увеличение засосування надводных платформ со стороны россиян в Черном море. Такую динамику отмечают уже четыре месяца подряд.

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