Все 24 запущенных дрона достигли целей и поразили их, обойдя систему ПВО российского производства.

В ночь на 24 июня Ирак подвергся удару неизвестных дронов-камикадзе, которые поразили ряд стратегических объектов в стране, несмотря на наличие 24 российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Эти системы, которые составляют основу иракской ПВО, оказались неспособными отразить атаку.

Как сообщает Defense Post, удары были нанесены по радиолокационным станциям на военной базе в Таджи и на авиабазе "Имам Али" вблизи Ди-Кара. Один из дронов упал в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада, где дислоцированы американские войска, привлеченные к борьбе с ИГИЛ.

Наиболее тревожным является то, что иракские силы не смогли даже обнаружить точку запуска дронов, а среди предварительных версий ответственности за атаку упоминаются США и Израиль. Важно, что этот инцидент стал первым после 12-дневного закрытия воздушного пространства Ирака из-за конфликта между Ираном и Израилем.

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Российские "Панцири", которые должны были защитить стратегические объекты, продемонстрировали полную неэффективность против современных БПЛА-камикадзе, что бросает тень на их боеспособность в современных условиях.

Defense Express пишет, что этот случай является серьезным сигналом для стран, которые все еще полагаются на российское ПВО, ведь даже при наличии воздушного контроля и боевой готовности - результат оказался нулевым.

Параллельно Ирак уже законтрактовал новые системы ПВО KM-SAM от Южной Кореи - вероятно, как реакцию на ограниченную эффективность российских аналогов.

ПВО "Панцирь-С1" - что известно об этих системах

"Панцирь-С1" - это российский зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия, который используется для защиты военных и стратегических объектов от средств воздушного нападения.

Россия утверждает, что комплекс способен поражать воздушные цели на расстоянии до 20 километров и высоте до 15 километров. Его ракеты 57Е6 дополняются автоматическими пушками калибра 30 мм, что позволяет работать по низколетящим и близким целям.

Однако, несмотря на заявленную универсальность, "Панцири" неоднократно демонстрировали ограниченную эффективность. В частности, в Сирии, Ливии, Украине и Ираке.

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