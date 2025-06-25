УНИАН делится впечатлениями о новом фильме о самых известных в мире автомобильных гонках.

26 июня 2025 года в украинский прокат выходит динамичный спортивный экшн "F1: Фильм" (F1: The Movie) с Брэдом Питтом в главной роли. Какой получилась новая лента от известного мастера жанра Джозефа Косински, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

В центре сюжета фильма – дерзкий гонщик-ветеран Сонни Хейз. В 90-х годах он был восходящей звездой "Формулы-1", но жуткая авария во время важных гонок положила конец всем его надеждам: он едва не погиб, потерял место в команде, быстро спустил на азартные игры все свое состояние и разрушил личные отношения.

Через 10 лет он вернулся на трек, но уже как странствующий наемный гонщик – путешествуя от города к городу, от страны к стране, он временно присоединяется к командам-лузерам, помогая им улучшить свои позиции. Делает он все это не ради денег, а из-за безумной любви к гонкам. Он действительно любит это дело и сам говорит, что только так чувствует себя живым.

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Теперь к Сонни приходит бывший напарник по "Формуле-1" Рубен Сервантес, а ныне владелец одной из команд, оказавшейся на грани краха. Старый друг просит его вернуться на трек, чтобы стать наставником вундеркинда-новичка Джошуа Пирса и спасти команду.

Впрочем, новосозданную команду постоянно преследуют неудачи – как на треке, так и вне его: новый гоночный болид имеет ряд проблем, а между Хейзом и Пирсом постоянно возникают конфликты. Между тем, есть те, кто хочет, чтобы команда провалилась.

Актеры и персонажи

Главной звездой фильма стал легендарный Брэд Питт ("Бойцовский клуб", "Трилогия Оушена", "Бесславные ублюдки", "Однажды... в Голливуде", "Скоростной поезд"), которого совсем не портят годы.

Его Сонни Гейз – дерзкий бунтарь, который не изменяет своим принципам. На его долю выпало немало ударов, и они таки чему-то его научили – теперь он готов передать этот опыт другим, хоть и не всегда выбирая для этого удачные методы.

Его напарником стал британский актер Дамсон Идрис ("Пассажир", "За гранью", сериал "Черное зеркало"). Его персонаж Джошуа Пирс – дерзкая восходящая звезда, во многом похожая на молодого Хейза (хотя сам он этого и не хочет признавать). Он считает, что ему не нужны "наставления от старпера", а мысли о гонках ему постоянно перебивают материальные вопросы. Впрочем, порой сначала нужно больно упасть, чтобы потом получить шанс взлететь.

Кроме того, в фильме сыграли Хавьер Бардем ("Старикам здесь не место", "Вики Кристина Барселона", "Дюна"), Кэрри Кондон ("Банши Инишерина", сериал "Лучше звоните Солу"), Тобайас Мензис (сериалы "Чужестранка", "Корона"), Сара Найлс (сериал "Тед Лассо"), Ким Бодниа (сериалы "Мост", "Ведьмак") и другие.

Также в ленте были задействованы немало настоящих участников реальной "Формулы-1" – от всемирно известных гонщиков до топ-менеджеров. В частности, в фильме появились пилоты всех команд "Формулы-1" 2023 года, включая Макса Ферстаппена, Серхио Переса, Шарля Леклера и, конечно же, легендарного Льюиса Хэмилтона, семикратного чемпиона мира, одного из самых титулованных гонщиков в истории.

Немного о режиссере

Снял фильм известный мастер жанра экшн – американский режиссер Джозеф Косински. Он является выпускником Колумбийской высшей школы архитектуры, планирования и сохранения, также был доцентом кафедры архитектуры, помогая студентам в 3D-моделировании и графике. Неудивительно, что он прекрасно разбирается в компьютерной графике и зрелищных съемках.

Его полнометражным режиссерским дебютом стал научно-фантастический фильм "Трон: Наследие" (2010), ставший сиквелом фильма 1982 года. Лента получила смешанные отзывы – ее хвалили за визуальную часть, но критиковали за недостаточное раскрытие персонажей. Впрочем, это не помешало картине стать успешной в прокате и возобновить интерес к франшизе "Трон" – следующий фильм серии выйдет уже осенью этого года, хотя и без участия Косински.

После этого режиссер снял фантастический боевик "Мир забвения" (2013) с Томом Крузом, биографическую драму "Огнеборцы" (2017) с Джошем Бролином и научно-фантастический триллер "Спайдерхед" (2022) с Крисом Хемсвортом.

Ну а апогеем его творчества стал зрелищный приключенческий боевик "Топ Ган: Маверик" (2022) с Томом Крузом. Лента получила очень высокие отзывы как от критиков, так и от зрителей, а также заработала в прокате почти 1,5 миллиарда долларов. Более того, лента даже получила шесть номинаций на "Оскар", в том числе за лучший фильм и адаптированный сценарий – впрочем, победила лишь в категории "Лучший звук".

Реакция на фильм

Мировая премьера "Формулы-1" состоялась 16 июня 2025 года в Нью-Йорке, а после этого команда отправилась в масштабное промотурне.

Первые отзывы о фильме положительные – его хвалят за темп, визуальную составляющую и актерскую игру Брэда Питта.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 87% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 69 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Благодаря непринужденному магнетизму Брэда Питта и мощному двигателю, который был создан Джозефом Косински, фильм "Формула-1" приносит винтажную крутость на финишную прямую", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

"Формула-1" – это отличный спортивный экшн, у которого есть все, чтобы стать хитом летнего кинопроката: прекрасная картинка, напряженный сюжет, немного драмы и харизматичные персонажи в исполнении звездного каста.

Несмотря на то, что фильм длится более 2,5 часов, его просмотр пролетает на одном дыхании, и под конец зритель действительно сопереживает главным героям, а финальная гонка держит зал в напряжении не хуже настоящего заезда.

При этом ленту интересно смотреть даже тем зрителям, которые совершенно не интересуются автомобильными гонками. Это фильм о том, что есть вещи важнее денег, а еще о том, как важно работать в команде, и что у лузеров всегда есть шанс на победу.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

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Марина Григоренко