Всего украинским киноманам покажут шесть лучших новых фильмов из Швейцарии.

С 10 по 14 июля 2025 года в киевском кинотеатре "Жовтень" пройдет 7-й фестиваль "Неделя швейцарского кино", в рамках которого украинских киноманов традиционно познакомят с лучшими новыми фильмами из Швейцарии.

Как сообщила пресс-служба "Артхаус Трафик", в программу фестиваля в этом году вошли научно-фантастический триллер об искусственном интеллекте, спортивная драма о спасении семейной фермы, анимационная сюрреалистическая одиссея, судебное дело начала прошлого века, которое стало символом более широкой борьбы за гендерное равенство, документальный фильм о Селин Дион и трагикомедия о взаимоотношениях трудовых мигрантов с принимающими семьями.

Бизоны

Bisons, 2024, спорт/драма, режиссер Пьер Моннар

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Откроет фестиваль спортивная драма, рассказывающая о чемпионе Швейцарии по реслингу, который оказывается перед нелегким выбором: брат убеждает его принять участие в подпольных боях, чтобы спасти семейную ферму. Стремясь сохранить дом, парень погружается в мир жестких правил, где цена победы может оказаться слишком высокой.

Фильм заработал шесть номинации на национальную кинопремию Швейцарии, из которых победил в трех, включая награду за лучшую мужскую роль для Карима Барраса.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов.

Моя замечательная Ванда

Wanda, mein Wunder, 2020, драма/комедия, режиссер Беттина Оберли

Действие этой драматической комедии разворачивается на вилле у живописного швейцарского озера. Здесь 35-летняя полька Ванда ухаживает за семьей пожилого Йозефа. Она – тихое присутствие в чужом доме, работающая день и ночь ради семьи, которую оставила в Польше. Самый младший сын семьи проявляет к ней симпатию, а впоследствии и нечто большее. Жизнь под одной крышей стирает личные границы, и Ванда постепенно погружается в интимный мир чужой семьи. Но эта близость оборачивается неожиданностью: женщина узнает, что беременна.

В свое время фильм участвовал в ряде международных кинофестивалей, в целом получив 10 номинаций и 5 наград.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов.

Электрическое дитя

Electric Child, 2024, научная фантастика/триллер, режиссер Симон Жакме

В центре сюжета фильма – компьютерный ученый. Стремясь спасти сына, страдающего редким и смертельным заболеванием мозга, он заключает рискованную сделку: он обещает свободу искусственному интеллекту, созданному в симуляции его суперкомпьютера, в обмен на спасительное лекарство. Но готов ли он заплатить цену за вмешательство разума, который мыслит за пределами человеческого?

Фильм получил национальную кинопремию Швейцарии за операторскую работу.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов.

Дело Фриды

Frieda's Case, 2024, драма, режиссер Мария Брендле

Основанный на реальных событиях, фильм раскрывает трагическую личную историю на фоне зарождения борьбы за политическое равенство и права женщин. В центре сюжета – дело молодой швеи Фриды Келлер, которая предстает перед судом в начале ХХ века за убийство собственного пятилетнего сына. Ее громкое дело шокирует общество и ставит неудобный вопрос: может ли преступница одновременно быть жертвой?

Фильм был номинирован в трех категориях на швейцарскую национальную кинопремию и победил в одной из них – за женскую роль второго плана для Рейчел Брауншвейг.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов.

Идеальная нота Селин Дион

La note parfaite, l'aventure suisse de Céline Dion, 2024, документальное/музыка, режиссеры Винсент Гонон, Ноэль Тортахада

В 1988 году Селин Дион – еще молодая и малоизвестная канадская певица из Квебека – неожиданно представляет Швейцарию на Евровидении. Ее победа кажется случайностью, но за этим стоит тщательно продуманный шаг, который открывает новую страницу ее карьеры. Этот документальный портрет раскрывает историю звездного взлета Селин: от застенчивой девочки с нестандартной внешностью до одной из самых известных певиц в мире.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов.

Путешествие теней

Reise der Schatten, 2024, анимация/сюреализм, режиссер Ив Нетцгаммер

Полнометражный режиссерский дебют швейцарского художника Ива Нетцгаммера – это философская 3D-анимация о природе человечности в эпоху технологий. Идиллическая встреча превращается в сюрреалистическую одиссею бесполого существа. В дистопической вселенной главный герой постепенно открывает свою истинную сущность. Ленту можно будет увидеть бесплатно в Concert Hall на Кирилловской, 41, при условии предварительной регистрации.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,6 из 10 баллов.

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

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