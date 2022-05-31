В то же время его утверждение и вступление в силу продлится еще некоторое время, отметил президент.

Европейский Союз согласовал 6-й пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

Об этом сказал в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Наконец имеем конкретику относительно шестого санкционного пакета Европейского Союза против России за эту войну. Пакет согласован. Его утверждение и вступление его в силу продлится еще некоторое время. Но уже понятны ключевые элементы пакета, а главное – его направление", - отметил Зеленский.

Так, по словам президента, европейские страны согласились на значительное ограничение импорта нефти из России.

"И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия. Практический результат – это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора", - подчеркнул он.

Шестой пакет санкций против РФ: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопроводу "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Сегодня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции против России могут объявить уже 1 или 2 июня.

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