Впервые в истории: Трамп поставил под сомнение 5 статью НАТО, - Bild

Издание отмечает, что это первый президент США, который не подтвердил однозначно преданность 5-й статье.

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение главный принцип НАТО - принцип коллективной обороны, пишет Bild.

Перед вылетом на саммит НАТО в Гааге журналистка спросила американского лидера на борту Air Force One, поддерживает ли он 5-ю статью договора НАТО о коллективной обороне - вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на весь блок НАТО, следовательно все страны-члены обязуются оказать военную помощь атакуемой стороне.

Трамп ответил неоднозначно:

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"Это зависит от вашего определения. Вы знаете, существует много определений статьи 5. Вы же это знаете, да?"

"Я чувствую себя обязанным быть их другом. Знаете, я подружился со многими лидерами Европы, и я чувствую себя обязанным им помогать. Я выступаю за спасение человеческих жизней. Я выступаю за жизнь и безопасность, и дам вам точное определение, когда буду к этому готов", - добавил Трамп.

Издание отмечает, что Трамп - первый президент США, который не подтвердил однозначно преданность 5-й статье и готовность прийти в случае войны на помощь союзнику при любых обстоятельствах.

5 статья НАТО - что она предусматривает

Статья 5 Североатлантического договора является центральным элементом системы коллективной безопасности Альянса. Она провозглашает: нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех.

"Стороны соглашаются, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на них всех", - говорится в тексте.

В случае нападения, каждое государство-член обязуется принять меры, которые сочтет необходимыми, включая применение вооруженной силы, для восстановления и поддержания безопасности.

Статья 5 была активирована только один раз - после терактов 11 сентября 2001 года против США. Она не означает автоматической войны, но требует коллективного ответа - политического, экономического или военного. Решение об активизации статьи принимается консенсусом всех государств-членов.

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