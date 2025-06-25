Стратегически ситуация на фронте в Украине не меняется с лета 2023 года.

Невероятная снисходительность Дональда Трампа в отношении российской агрессии в Украине придала россиянам чрезмерную уверенность в своей победе, поэтому сегодня агрессор не осознает в полной мере то, насколько истощена его армия. Об этом в интервью "Укринформу" заявил бывший заместитель начальника штаба Верховного командования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, французский генерал-майор в отставке Мишель Яковлефф.

Оценивая текущее положение дел на фронте в Украине, он выразил убеждение, что сейчас продолжается все та же фаза, которая началась летом 2023 года после неудачи украинского контрнаступления - фаза войны на истощение. И несмотря на то, что россияне давят на фронте, это вовсе не означает, что именно Россия сейчас приближается к победе, убежден генерал.

"Они давят на Украину, а Украина сопротивляется, и это может продолжаться долго. Обе стороны истощены, и россияне, я думаю, истощены больше, чем они осознают", - говорит Яковлефф.

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Хотя сама война уже два года топчется на месте, заметные трансформации произошли в сознании российского руководства, считает французский генерал. По его мнению, чрезмерного оптимизма Кремлю придало избрание Дональда Трампа президентом США и его дальнейшие действия на этом посту.

"С момента его избрания полностью изменилась психологическая ситуация в Москве. Другими словами, именно тогда Путин сказал себе: "Все в порядке, я точно могу победить", - объясняет Яковлефф.

Война в Украине: стратегическая ситуация

Как писал УНИАН, американский историк обратил внимание на то, что провал российского блицкрига в Украине на самом деле является значительно большей неудачей, чем просто еще одна проигранная война. Для России исторически очень важными были торговые и технологические связи с Европой. Потеряв их теперь, Россия рискует потерять импульс к развитию, который европейцы обеспечивали ей в течение нескольких последних веков.

Интересно, что российские топ-чиновники уже публично признают, что для России наступили темные времена, конца и края которым они не видят и оптимизма не имеют.

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