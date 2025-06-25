Новая криптомонета может использоваться Кремлем для финансирования политических кампаний заграницей.

Для обхода западных санкций против РФ в Кыргызстане создали первую криптомонету, курс которой привязан к российскому рублю. Только за четыре месяца после запуска это позволило перевести более 9 миллиардов долларов на специальную криптовалютную биржу и, возможно, финансировать политические кампании за рубежом, отмечается в расследовании Financinal Times.

Речь идет о токене A7A5, который был официально запущен в Кыргызстане в феврале. Это было сделано с целью облегчить крупномасштабные финансовые потоки в Россию и из России, которые серьезно осложнились из-за западных ограничений. Как пояснял директор компании A7A5 Леонид Шумаков, новую крипту запустили в Кыргызстане, поскольку страна "помогает справиться с давлением, которое оказывается на РФ".

По данным издания, 9,3 миллиарда долларов в токенах прошли через недавно основанную в Кыргызстане биржу Grinex.

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Компания А7A5 уверяет, что каждый токен обеспечен рублевыми депозитами в московском "Промсвязьбанке". Это банк оборонного сектора, на который наложены санкции США, Великобритании и ЕС из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отмечается, что сейчас в обращении находится 12 млрд токенов, что эквивалентно 156 миллионам долларов. Монетой пользуется относительно небольшая группа пользователей, но их ежедневные переводы существенно превышают эту сумму.

К тому же, согласно новому отчету Центра информационной устойчивости, некоммерческой исследовательской группы из Лондона, новая криптомонета может использоваться Москвой для финансирования кампаний политического влияния за рубежом.

Эксперты выяснили, что ряд сайтов, связанных с операциями политического влияния в Молдове, использовали тот же IP-адрес, что и сайты A7 (компании, которая изначально стояла за созданием токена) и A7A5. К тому же большинство акций А7, по данным российских реестров, принадлежат олигарху Илану Шору, которого называют пророссийским.

В свою очередь, компания A7A5 сообщила, что, хотя "сотрудничала с технической командой A7 на ранней стадии", в прошлом месяце "разорвала связи из-за разного видения стратегии развития".

Российские пользователи могут покупать токены A7A5 на блокчейнах Tron или Ethereum, а затем использовать их для приобретения USDT от Tether (криптовалюты, привязанной к доллару). Оттуда пользователь может вывести стоимость в любой стране или валюте, которая ему нужна.

Руководитель компании А7А5 предполагает, что значительное количество владельцев токена А7А5 являются российскими импортерами.

Как Россия обходит санкции

Несмотря на многочисленные санкции против РФ, оккупанты находят возможности делать их менее эффективными. В частности, с марта 2022 года по декабрь 2023 года в РФ попали миллиарды долларов и евро, хотя США и ЕС запретили экспорт собственных банкнот в РФ.

Более того, РФ удается даже пополнять парк беспилотников в обход санкций. Как обнаружили расследователи, Москва до сих пор может получать западные комплектующие для беспилотников через подставные компании.

После прихода к власти президента США Дональда Трампа, российское правительство, по данным СМИ, даже начало подготовку к отмене санкций, однако поспешило.

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