По словам политика, Путин будет тестировать НАТО.

Российский диктатор Владимир Путин попытается напасть на страны НАТО. Такое мнение высказал министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик в интервью "Телеграф".

"НАТО значительно, значительно, значительно сильнее Путина. Он имеет ядерные возможности, но у него нет многодоменности, которую имеет НАТО, и нет мощностей пятого поколения, которые имеет Альянс. Вы же видели недавно в Иране, на что способны технологии пятого поколения. [Россияне] не увидят, как приближаются F-35 или бомбардировщики. Они для них невидимы. Поэтому как в воздухе, так и в многодоменном измерении мы значительно сильнее", - заверил политик.

В то же время, как подчеркнул Сандвик, Путин попытается это сделать и это будет "тактика салями".

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"Он будет нас тестировать - через гибридные методы, через атаки в киберпространстве, как это уже происходит сейчас. Он будет угрожать подводной инфраструктуре. Это будет вызов, потому что все это - ниже порога войны. И это делается для того, чтобы нас разъединить, сделать слабее разными способами. Думаю, мы должны очень внимательно следить за энергетическим сектором, потому что Путин - эксперт по энергетике. Он знает все об энергетических рынках, особенно о нефти и газе", - предупредил министр.

По его словам, НАТО зависит от этого значительно больше, чем это осознает, поэтому Путин будет пытаться манипулировать энергетическими системами.

"Я думаю, это последний рубеж перед прямой войной или попыткой испытать нас, атаковав и поставив под сомнение Статью 5 НАТО (о коллективной обороне. - Ред.). Единственный способ это предотвратить - это сдерживание. Именно поэтому так важно достичь 5% - и для того, чтобы укрепить устойчивость наших гражданских обществ, и чтобы продемонстрировать военную состоятельность, и чтобы показать: если он попытается бросить нам военный вызов, мы ответим всеми средствами", - подчеркнул Сандвик.

НАТО и Россия - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может атаковать НАТО в ближайшие 5 лет. По его словам, сейчас Украина сдерживает РФ, но впереди могут быть новые угрозы.

В частности Зеленский призвал Запад не медлить, подчеркивая, что Россия уже планирует новые военные кампании.

"В любом случае, Путину нужна пауза, ему нужна отмена санкций, ему нужна обученная армия. И 10 лет - это очень долгий срок. К тому времени у него будет готова новая армия", - предупредил глава государства.

В то же время издание The Telegraph писало, что Великобритания уже имеет план победы в случае нападения РФ на страну. Армия Британии не только учится на примере Украины, но и быстро переоснащается.

По словам эксперта издания, британцы в начале войны учили Украину, как воевать, однако теперь военные сами учатся у украинцев.

"Когда война в Украине закончится и Путин посмотрит дальше на запад, он увидит совсем другую картину, чем в 2022 году. Британская армия снова будет готова следовать совету великого генерала Слима (талантливый британский военачальник Второй мировой войны - УНИАН): "Ударь другого так быстро, как только можешь, так сильно, как только можешь, туда, где ему больнее всего, когда он не смотрит"", - подчеркнул автор материала The Telegraph.

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