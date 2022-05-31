Деятели Русской православной церкви системно и активно поддерживают войну РФ против Украины, легитимизируют вторжение войск и геноцид украинцев.

Народные депутаты проголосовали за обращение в СНБО о введении санкций против руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла и еще семи представителей этой церкви.

Как сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк, за постановление "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против представителей Русской православной церкви" (№ 7332) проголосовали 292 народных депутата.

В пояснительной записке к постановлению сказано, что среди церковных деятелей, которые системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют вторжение войск и геноцид украинцев Вооруженными силами Российской Федерации, являются: 16-й патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев), руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев, согласно фамили отца – Дашевский), заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов и митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон (Георгий Шевкунов), который известен как духовник Владимира Путина и лицо, приближенное к спецслужбам России.

Депутаты будут предлагать Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести ряд санкции к этим лицам, среди которых:

запрет на въезд и блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

лишение государственных наград Украины, других форм отличия;

запрет на приобретение в собственность земельных участков.

В пояснительной записке сказано, что собрано много фактов преступной деятельности представителями РПЦ. Отмечается, что, в частности, патриарх Кирилл неоднократно высказывался в поддержку проведения так называемой "специальной операции" на территории Украины. В частности, 3 апреля во время богослужения в храме Христа Спасителя Кирилл благословил российскую армию РФ на вооруженную агрессию против Украины, а также заявил, что все это "несет добро и справедливость".

Также в документе отмечается, что митрополит Балашов вместе с МИД России и спецслужбами этой страны продвигает идеологию "русского мира" и непосредственно руководят украинским направлением активности Московской патриархии. На международных конференциях ОБСЕ Балашов давал лживые показания о якобы преследовании УПЦ (МП).

Также ВР предлагает внести в список подсанкционных еще четырех представителей РПЦ, в частности, архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского РПЦ Питирима (Павел Волочков), протоиерея РПЦ, писателя, Артемия Владимирова, митрофорного протоиерея РПЦ, телеведущего Андрея Ткачева, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ Алексея Осипова.

Раньше Украинская Православная Церковь заявила о полной самостоятельности и независимости от Русской Православной церкви. Соответствующее решение принял Собор.

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