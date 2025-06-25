Также Трамп похвалил страны-члены Альянса за то, что они решили увеличить расходы на оборону.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге заявил, что Вашингтон остается приверженным статье 5 Альянса. Он также признал усилия государств Североатлантического альянса по повышению расходов на оборону. Его слова цитирует The Guardian.

"Мы с ними (странами-членами НАТО - УНИАН) до конца", - сказал Трамп.

Помимо этого президент США считает "большой новостью" то, что страны-члены НАТО пытаются увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

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"Я просил их увеличить расходы до 5% в течение нескольких лет, и они увеличивают их до 5%, это большой скачок с 2%, и многие даже не платили 2%, поэтому я думаю, что это будет очень большой новостью", - подчеркнул Трамп.

Также на саммите НАТО в Гааге генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены Альянса не решились бы начать увеличивать расходы на оборону, если бы Трамп не призвал их сделать это.

"С 5% (расходов на оборону - УНИАН) европейцы и канадцы сравняют свои расходы на оборону с расходами США. Поэтому речь не идет о том, что американские налогоплательщики будут платить больше. Речь идет о том, что европейцы и канадцы будут платить больше. И опять же, этого не произошло бы без Трампа", - заверил генсек НАТО.

Напомним, что статья 5 НАТО подразумевает то, что в случае вооруженного нападения на одну из стран-членов Альянса союзники будут рассматривать это как нападение на весь Североатлантический альянс.

Трамп планирует встречу с Зеленским на саммите НАТО

Ранее в комментарии Politico представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге. По его словам, встреча может состояться 25 июня.

Позже Трамп подтвердил предстоящую встречу с Зеленским. Он заявил, что она ожидается после пленарного заседания лидеров стран-членов НАТО.

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