Аптечные сети в Украине активно продвигают собственные торговые марки (СТМ), которые заменяют известные бренды на полках, увеличивая прибыли, но одновременно повышая риски для потребителей. Это стало одним из инструментов обхода запрета на маркетинговые платежи, введенного правительством в марте этого года.

Об этом сообщает издание The Pharma Media.

Как отмечают эксперты, благодаря визуальному оформлению, привлекательному названию и другим маркетинговым практикам СТМ удачно выдаются за импортные препараты. В качестве примера приводится бренд Baum Pharm: название позиционируется как иностранное, хотя это собственная марка одной из аптечных сетей. Переплаты пациентов за такие внутренние бренды сети могут достигать в среднем 20-40%.

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В качестве одного из кейсов The Pharma Media приводит препарат Спазмоликс, который является аналогом Реональгона, но стоит почти вдвое дороже. В первый месяц продаж аптеки сети "Подорожник" реализовали в 24 раза больше упаковок Спазмоликса, чем оригинала, благодаря активной рекомендации провизоров.

"Пациент считает, что получает профессиональный совет. На самом деле ему могут навязать СТМ, которые выгодны аптеке, но не всегда имеют лучшее качество или проверенную историю. Фармацевтическая опека превращается исключительно в торговый скрипт", - говорится в статье The Pharma Media.

Похожая ситуация наблюдается с препаратами на основе нимесулида. Оригинальный бренд Ремесулид компании "Фармак" активно вытесняется аналогами с названиями Даймисил и Долорсил - собственными брендами двух аптечных сетей, которые стоят дороже, хотя тоже изготавливаются на мощностях "Фармак".

По мнению экспертов, активизация производства и распространения СТМ является ответом сетей-монополистов на потерю сверхприбылей, которые они ранее получали за счет навязанных договоров по продвижению оригинальной фармацевтической продукции.

"СТМ создает риски для качества, конкуренции, профессиональной этики, особенно когда речь идет о товарах, влияющих на здоровье. При таких условиях некоторые производители теряют контроль над конечным брендом... Аптека становится производителем, дистрибьютором и продавцом одновременно. Это позволяет обходить ограничения и создавать монетизацию без необходимости в маркетинговых договорах", - подчеркивают авторы статьи.

Напомним, с марта 2025 года в Украине действует запрет на предоставление аптечным сетям маркетинговых услуг - ограничение было введено согласно решению Совета национальной безопасности и обороны и соответствующим указом Президента в ответ на стремительный и не всегда обоснованный рост розничных цен на лекарства.

В то же время ряд фармацевтических компаний добровольно снизили отпускные цены на наиболее популярные препараты и присоединились к разработке постановления КМУ, которое позволило бы урегулировать рынок. Среди ключевых положений документа, который предложило Министерство здравоохранения, - ограничение объемов маркетинговых бюджетов и передача функции их администрирования непосредственно производителям.