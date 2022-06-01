Будапешт возражает против санкций в отношении главы Русской православной церкви.

Венгрия блокирует утверждение шестого пакета санкций Евросоюза против России, настаивая на исключении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла из списка подсанкционных лиц.

"Соглашение задерживается, поскольку Венгрия возражает против санкций в отношении патриарха Кирилла", - сообщил один из европейских дипломатов, передает Reuters.

Информацию агентству подтвердили еще двое дипломатических источников.

О том, что Венгрия задерживает одобрение шестого пакета санкций против России, сообщает и Bloomberg.

"Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл, глава РПЦ, ярый сторонник Владимира Путина и войны в Украине, был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции, заявили официальные лица. По словам одного чиновника, имя Кирилла не упоминалось лидерами на саммите в начале этой недели. Венгрия также подняла мелкие технические вопросы, связанные с запретом на нефть. По словам официальных лиц, сроки утверждения пакета послами неясны", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН писал, что на этой неделе лидеры Европейского Союза в целом согласовали шестой пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину. Однако представители правительства ЕС должны были превратить это политическое соглашение в юридический текст в среду, 1 июня, чтобы оно могло вступить в силу.

Тем временем вчера в Украине народные депутаты проголосовали за обращение в СНБО о введении санкций против руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла и еще семи представителей этой церкви.

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