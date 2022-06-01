Венгрия блокирует утверждение шестого пакета санкций Евросоюза против России, настаивая на исключении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла из списка подсанкционных лиц.
"Соглашение задерживается, поскольку Венгрия возражает против санкций в отношении патриарха Кирилла", - сообщил один из европейских дипломатов, передает Reuters.
Информацию агентству подтвердили еще двое дипломатических источников.
О том, что Венгрия задерживает одобрение шестого пакета санкций против России, сообщает и Bloomberg.
"Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл, глава РПЦ, ярый сторонник Владимира Путина и войны в Украине, был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции, заявили официальные лица. По словам одного чиновника, имя Кирилла не упоминалось лидерами на саммите в начале этой недели. Венгрия также подняла мелкие технические вопросы, связанные с запретом на нефть. По словам официальных лиц, сроки утверждения пакета послами неясны", - говорится в сообщении.
Ранее УНИАН писал, что на этой неделе лидеры Европейского Союза в целом согласовали шестой пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину. Однако представители правительства ЕС должны были превратить это политическое соглашение в юридический текст в среду, 1 июня, чтобы оно могло вступить в силу.
Тем временем вчера в Украине народные депутаты проголосовали за обращение в СНБО о введении санкций против руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла и еще семи представителей этой церкви.