Глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл может попасть под санкции Евросоюза.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломата.
Патриарх внесен в черновой список, в который уже включены сотни военных и приближенных к Кремлю бизнесменов, которых ЕС обвиняет в поддержке войны в Украине.
Санкции повлекут за собой замораживание активов и запрет на поездки.
Дипломаты ЕС должны встретиться на этой неделе, чтобы обсудить санкции, которые являются частью более широкого пакета, предложенного Еврокомиссией ранее в среду.
По словам официальных лиц, первая встреча представителей ЕС в среду закончилась безрезультативно, в основном из-за критики некоторыми странами запрета на нефть и других связанных с нефтью мер, таких как запрет на услуги ЕС по доставке российской нефти.
Ранее в тот же день РПЦ раскритиковала Папу Франциска после того, как он призвал патриарха не становиться "прислужником" Кремля, заявив Ватикану, что такие замечания повредят диалогу между церквями.
3 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о шестом пакете санкций против России.
В пакет войдут ограничения против ряда россиян, ответственных за зверства в Буче, российских пропагандистов и государственных банков.
Также фон дер Ляйен предложила странам ЕС поэтапный отказ от российской нефти.