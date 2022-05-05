Санкции повлекут за собой замораживание активов и запрет на поездки.

Глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл может попасть под санкции Евросоюза.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломата.

Патриарх внесен в черновой список, в который уже включены сотни военных и приближенных к Кремлю бизнесменов, которых ЕС обвиняет в поддержке войны в Украине.

Санкции повлекут за собой замораживание активов и запрет на поездки.

Дипломаты ЕС должны встретиться на этой неделе, чтобы обсудить санкции, которые являются частью более широкого пакета, предложенного Еврокомиссией ранее в среду.

По словам официальных лиц, первая встреча представителей ЕС в среду закончилась безрезультативно, в основном из-за критики некоторыми странами запрета на нефть и других связанных с нефтью мер, таких как запрет на услуги ЕС по доставке российской нефти.

Ранее в тот же день РПЦ раскритиковала Папу Франциска после того, как он призвал патриарха не становиться "прислужником" Кремля, заявив Ватикану, что такие замечания повредят диалогу между церквями.

3 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о шестом пакете санкций против России.

В пакет войдут ограничения против ряда россиян, ответственных за зверства в Буче, российских пропагандистов и государственных банков.

Также фон дер Ляйен предложила странам ЕС поэтапный отказ от российской нефти.

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