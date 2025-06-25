Пара получила соответствующие документы о расторжении их союза.

Австралийский актер Хью Джекман, который известен по фильмам "Люди Икс", "Австралия" и "Росомаха", официально развелся с продюсером и актрисой Деборрой-Ли Фернесс.

Известно, что экс-супруги объявили о завершении отношений еще в 2023 году, однако только в мае этого года начался их бракоразводный процесс. А на днях, как сообщает издание People, Джекман и Фернесс уже получили соответствующие документы о расторжении брака, который длился 27 лет.

К слову, у актеров есть двое общих детей: Оскар Максимилиан и Ава Элиот. Известно, что экс-пара не имела брачного договора, но они смогли поделить совместное имущество без громких скандалов.

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Ранее поговаривали о причинах завершения их брака. Одна из версий была, что влюбленные после карантина поняли, что чувства угасли, а между ними остались только дружеские отношения. Позже ходили слухи, что Хью изменял жене, закрутив роман с коллегой по мюзиклу "Величайший шоумен" Саттон Фостер.

Напомним, ранее бывшая жена Хью Джекмана назвала причину их развода и рассказала о своем эмоциональном состоянии после расставания.

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