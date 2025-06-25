По словам Пескова, сейчас завершается выполнение всех договоренностей гуманитарного характера.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен мнениями по проектам меморандумов о прекращении огня между Россией и Украиной сейчас не идет. Его слова цитируют росСМИ.

"В настоящий момент завершается выполнение всех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда (переговоров - УНИАН). После этого наступит черед определиться с датами их продолжения", - сказал Песков в комментарии журналистам.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что украинская сторона не будет воспринимать всерьез российский "меморандум" о прекращении огня. Он заявил во время общения с журналистами, что этот документ является ультиматумом.

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"Это ультиматум, и его не будут воспринимать ни украинская сторона, ни кто-либо другой всерьез, потому что там ультиматум. То есть этот меморандум - недоразумение", - сказал президент Украины.

"Меморандум" РФ о прекращении огня - что известно

Напомним, что ранее росСМИ опубликовали полный текст "меморандума" Кремля о прекращении огня. Этот документ включает в себя три раздела с двумя вариантами условий прекращения огня.

В частности, россияне требуют полного выхода ВСУ из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Также РФ хочет, чтобы Украина прекратила мобилизацию и начала демобилизацию военных.

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