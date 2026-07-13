Стала известна предварительная причина смерти сенатора Грэма

Его офис сообщил, что он страдал от "кратковременного и внезапного заболевания".

Сенатор Линдси Грэм, один из ближайших соратников президента Дональда Трампа в Конгрессе, который путешествовал по миру, агитируя за более агрессивную внешнюю политику США, скончался в результате разрыва аорты, как свидетельствуют предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы, обнародованные его офисом, сообщает Associated Press.

Издание сообщило, что, по предварительным данным судебно-медицинских экспертов, причиной смерти стало расслоение аорты – повреждение стенки главной артерии организма, связанное с затвердеванием артерий.

В то же время в статье отмечается, что официальная причина смерти будет обнародована после проведения токсикологических и микроскопических исследований.

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Примечательно, что Грэм, выдающийся республиканец из Южной Каролины и бывший юрист ВВС, прослуживший в Конгрессе более трех десятилетий, за два дня до своей смерти в субботу вечером отметил 71-летие.

Издание отметило, что его офис сообщил, что он страдал от "кратковременного и внезапного заболевания".

Трамп, который часто общался с Грэмом, сказал, что тот был "словно членом семьи". В программе NBC "Meet the Press" он рассказал, что Грэм позвонил ему в субботу вечером после возвращения из поездки в Украину и "звучал немного уставшим, но чувствовал себя прекрасно". Президент распорядился, чтобы флаги по всей стране были приспущены до вечера следующей субботы.

Издание отметило, что Грэм, известный сторонник жесткой внешней политики, был одной из самых влиятельных фигур в Вашингтоне в сфере международных отношений и консультировал Трампа по таким вопросам, как война с Ираном и Россия.

"В пятницу Грэм объявил о достижении договоренности с администрацией Трампа о введении пакета санкций против России", – отмечается в публикации.

Как председатель Бюджетного комитета Сената, Грэм также играл ключевую роль во время второго срока Трампа, когда республиканцы продвигали важные законопроекты благодаря голосам своей партии, имея в палате незначительное большинство в соотношении 53 к 47.

Согласно законодательству штата Южная Каролина, республиканский губернатор Генри Макмастер назначит временного заместителя Грэма, который в ноябре баллотировался на пятый срок.

По данным издания, Грэм, избранный в Сенат в 2002 году после работы в Палате представителей, долгое время отстаивал политику активного военного интервенционизма США и мощной национальной обороны, что в последующие годы привело к его разногласиям со всё более сильным изоляционистским крылом своей партии.

Впоследствии, как рассказывается в статье, Грэм стал известен благодаря своим тесным связям с Трампом, против которого сенатор недолгое время выступал в борьбе за президентскую номинацию в 2016 году.

Грэм только что вернулся из Украины, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который отметил, что сенатор посетил его страну 10 раз за годы, прошедшие с момента вторжения России в феврале 2022 года.

"Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее", – сказал Зеленский.

Издание добавило, что Грэм также был одним из главных сторонников войны Трампа в Иране, годами выступая за прямую конфронтацию между Вашингтоном и Тегераном.

Он продолжал защищать Трампа этим летом, даже когда многие его коллеги-республиканцы ставили под сомнение предыдущее соглашение о прекращении огня, заключенное в июне, опасаясь, что оно может привести к перечислению миллиардов долларов в Иран.

Линдси Грэм: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Грэм активно выступал за оказание помощи украинской армии и за жесткое давление на инициатора войны – российского диктатора Владимира Путина. В частности, находясь в Украине в пятницу, 10 июля 2026 года, он сообщил, что Белый дом согласился поддержать законопроект о новых санкциях против России. 7 июля 2026 года сенатор заявил, что Украина превзошла все ожидания в борьбе с российским вторжением. В конце 2025 года, когда активно обсуждалось мирное соглашение с РФ, Грэм подчеркивал необходимость предоставить Украине гарантии безопасности, чтобы не произошло "третьего вторжения".

Также мы писали, что военный обозреватель и журналист Тим Листер в статье для CNN отметил, что после смерти Грэма Украина потеряла одного из своих самых активных сторонников в Вашингтоне. Листер отметил, что поддержка Украины со стороны покойного сенатора была обусловлена его многолетним опытом в вопросах национальной безопасности и твердой верой в активную глобальную роль США. Листер напомнил, что в 2014 году после аннексии Крыма Россией Грэм одним из первых выступил за поставки оборонного оружия Украине. Более того, в первые дни после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он предложил людям из окружения российского диктатора Владимира Путина убить его, чтобы "оказать огромную услугу своей стране и всему миру".

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