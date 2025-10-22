Срыв саммита в Будапеште: Орбан продолжает готовить встречу Трампа и Путина

Несмотря на неопределенность и дипломатическое напряжение, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает продвигать идею мирного саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште.
Как заявил Орбан в Facebook, подготовка к встрече продолжается, даже несмотря на многочисленные сообщения о ее возможном отложении из-за отказа Кремля от прекращения огня в Украине.
"Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его проведем", - написал Орбан.
По его словам, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сейчас находится в Вашингтоне, где, вероятно, продолжаются консультации относительно возможной встречи Путина и Трампа.
Саммит под угрозой срыва
По информации медиа, Москва отказалась от предложения немедленного прекращения огня, что вызвало сомнения в Вашингтоне относительно целесообразности встречи в ближайшее время.
Во вторник Белый дом сделал резкий разворот: официальный представитель администрации заявил, что "пока нет планов" относительно встречи двух президентов в "ближайшем будущем", пишет аналитический центр Atlantic Council.
Однако Орбан, который неоднократно выступал за налаживание диалога с Россией, настаивает: Будапешт готов принять переговоры в любое время, когда стороны согласятся на формат.