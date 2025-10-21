Разговор Лаврова и Рубио прошел "не очень хорошо".

В Белом доме подтвердили, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп больше не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным в Венгрии. Об этом пишет The Telegraph.

"Президент США не встретится с российским лидером в "ближайшем будущем" после того, как телефонный разговор между переговорщиками с целью подготовки к мирным переговорам закончился неудачно", – говорится в материале.

Отмечается, что Москва отменила личную встречу своего министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. При этом Трамп хотел, чтобы в Венгрии собрались представители обеих сторон для подготовки его саммита с Путиным.

В материале сказано, что разговор Лаврова и Рубио прошел "не очень хорошо". Сообщается, что во время него российский министр заявил, что Москва не согласится на заморозку линии фронта в Украине. При этом в Белом доме переговоры назвали "продуктивными", отметив, что дополнительные разговоры не нужны.

Как отметил в комментарии The Telegraph неназванный западный чиновник, это положительное развитие событий:

"Россия четко дала понять, что ее позиция не изменилась, так зачем тогда встреча?"

Авторы пишут, что Украина уже давно смирилась с тем, что ей придется уступить территорию, которую уже оккупировала Москва, в обмен на мир. Зато Кремль хочет большего: полный контроль над Донецкой областью – одно из таких требований.

Во время телефонного разговора с Трампом Путин сообщил ему, что может отказаться от претензий на неоккупированные части Запорожской и Херсонской областей в обмен на полную капитуляцию Украины в Донбассе.

Примечательно, что посланник Трампа Стив Уиткофф, который регулярно видится с Путиным, заявил Зеленскому, что Россия якобы имеет "конституционные права на эти земли". Украинский президент публично опроверг это утверждение.

"Украинские и европейские источники были ободрены отказом России от переговоров на фоне опасений, что Зеленского заставят уступить территорию Москве в качестве цены за мир", – добавляет издание.

Журналисты акцентируют, что с момента встречи на Аляске Путин требует от Украины вывода войск из Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что на переговорах с Зеленский Трамп давил на украинского лидера, чтобы он принял это предложение.

Сдача Донбасса остается для Зеленского "красной линией". Он подчеркивает, что Украина будет вести переговоры только на основе текущих линий фронта. В разговоре с журналистами Трамп, казалось, поддержал эту позицию.

США и Россия: другие новости

Time сообщает, что американский лидер Дональд Трамп снова попал в ловушку Путина. По мнению авторов, если Трамп продолжит вознаграждать диктатора и наказывать Украину, российский диктатор, скорее всего, еще больше усилит эскалацию.

WP также писало, что встреча в Будапеште ни к чему не приведет, поскольку Трамп каждый раз ведется на ложь Путина. И его доверчивость делает невозможным получение Нобелевской премии мира, к которой так стремится президент США.

