Удар по военной авиабазе 'Джанкой': в СБУ сообщили подробности операции

Там были уничтожены ретрансляторы для вражеских БПЛА "Орион", а также склады с оружием и техникой.

Спецназовцы "Альфы" нанесли удары беспилотниками по военной инфраструктуре временно оккупированного Крыма, в частности, по военной авиабазе"Джанкой". Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Подразделения "Альфы" СБУ, действующие в зоне средних ударов (middle strike), на прошлой неделе провели комплексную отработку по приоритетным целям противника на временно оккупированных территориях Украины", – говорится в сообщении. Среди этих целей была авиабаза "Джанкой" – были поражены ретрансляторы для российских ударно-разведывательных беспилотников "Орион" и склады с оружием и военной техникой. Также были нанесены удары по инфраструктуре порта "Крым" в Керчи и складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Новогригоровка и Червоное.

Кроме того, уничтожен логистический хаб с беспилотными летательными аппаратами, наземными роботизированными комплексами и боеприпасами в районе Покровска Донецкой области.

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В СБУ отмечают, что эти спецоперации и поражение пунктов постоянной дислокации пилотов беспилотных систем РФ в населенных пунктах Комыш-Зоря и Каменка в Запорожской области, уничтожение военных складов противника в Гранитном и Стиле Донецкой области, существенно нарушили элементы логистики российских войск, затруднили поставки боеприпасов и топлива на передовые позиции.

В сообщении говорится, что в ходе ударов также были ликвидированы пилоты и руководящий состав подразделений беспилотных систем и НРК противника.

СБУ нанесла удар по военным аэродромам в Крыму – подробности

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины атаковала военные аэродромы во временно оккупированном Крыму. Поражены истребители в пункте базирования "Саки" на территории оккупированного Крыма. На аэродроме"Саки" были поражены семь ангаров для хранения авиационной техники, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30, Су-24. По предварительной информации, уничтожено или повреждено не менее семи самолетов. При этом за одну неделю было нанесено два удара по этому аэродрому.

Кроме того, на военном аэродроме "Гвардейское" были поражены два ангара, в которых хранились БПЛА "Шахед" и авиационное оборудование.

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