Украина резко изменила стратегию по войне перед встречей Трампа и Зеленского, - NYP

Накануне встречи Зеленского и Трампа на саммите НАТО Украина меняет подход к завершению войны, не делая ставку на новый мирный план.

Украина отказывается от продвижения конкретного мирного плана по завершению войны с Россией и переходит к новой стратегии, которая предусматривает усиление давления на Кремль. Именно с таким подходом президент Владимир Зеленский отправляется на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться 8 июля на саммите НАТО в Анкаре, пишет New York Post со ссылкой на украинских и европейских чиновников.

По данным издания, Украина отошла от обсуждения поддержанного США 28-пунктного проекта мирного соглашения, который ранее был предметом активных переговоров с Москвой.

В настоящее время, по словам украинских чиновников, не ведется ни подготовка трехстороннего саммита США–Украина–Россия, ни структурированных переговоров по новому мирному документу.

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Посол Украины в США Ольга Стефанишина пояснила, что изменения на фронте позволяют Киеву пересмотреть подход к завершению войны:

"Улучшение наших позиций на поле боя дает нам основания более креативно подходить к вопросу о прекращении войны".

Ставка – на усиление давления на Кремль

Украинские власти считают, что главным условием завершения войны должно стать изменение баланса давления на Москву, а не очередные переговоры по старым мирным предложениям.

"Прекращение огня не обязательно должно стать результатом бесконечных обсуждений единого мирного плана. Есть и другие пути развития", – подчеркнула Стефанишина.

По её словам, Киев рассчитывает, что именно эти возможности обсудят президенты Зеленский и Трамп во время саммита НАТО.

Украинские чиновники также считают, что в последнее время президент США все больше разочаровывается в позиции Владимира Путина, который не демонстрирует готовности прекратить войну.

"Украина всегда была готова к существенному дипломатическому взаимодействию и остается приверженной достижению справедливого и прочного мира. К сожалению, российский лидер не проявил никакой искренней заинтересованности в прекращении войны", – заявила госпожа посол.

В Вашингтоне также изменили оценку ситуации

По информации издания, в администрации Трампа все больше признают, что Москва не ведет серьезных переговоров.

Другой украинский чиновник сообщил изданию, что теперь в Вашингтоне также не видят реальной готовности России договариваться о прекращении войны.

"Мы не видим никакого реального участия России в обсуждении каких-либо планов по прекращению войны", – сказал собеседник издания.

По его мнению, внимание должно быть сосредоточено на "новой тактике давления", которая заставит Кремль пересмотреть свою позицию.

Трамп заявил, что окончание войны может быть близко

Сам Дональд Трамп накануне саммита заявил, что окончание войны может быть ближе, чем кажется:

"Я думаю, что мы этого добьемся. Я думаю, что мы положим этому конец. Это ужасная ситуация".

Вице-президент США Джей Ди Венс также отметил, что российское наступление практически утратило динамику:

"Россияне сейчас находятся в таком положении, что польза от продолжения наступательных операций крайне мала – и приближается к нулю".

Украина хочет доказать свою незаменимость для НАТО

Помимо темы завершения войны, Зеленский намерен убедить Трампа, что Украина является важным элементом будущей системы европейской безопасности. Стефанишина подчеркнула, что Украина уже сегодня делает для обороны больше, чем многие союзники.

"Президент Трамп годами настаивал на том, чтобы НАТО увеличивало оборонные бюджеты. Между тем мы тратим 63% государственного бюджета на оборону, имеем самую сильную армию в Европе и критически важный опыт современной войны, который нужен Альянсу", – заявила она.

По её словам, Украина готова стать частью будущей архитектуры безопасности НАТО: "Мы готовы присоединиться и считаем, что НАТО и глобальная безопасность больше невозможны без Украины".

Саммит НАТО – главные новости

Напомним, что саммит НАТО проходит 7–8 июля 2026 года в Анкаре, Турция. Он может стать переломным для будущего Альянса. На фоне намерений президента США Дональда Трампа сократить американское военное присутствие в Европе союзники будут обсуждать новую модель безопасности, которую все чаще называют "НАТО 3.0".

На полях саммита должна состояться встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер отправился на нынешний саммит НАТО с уверенностью в себе и в позиции Украины. По данным Bloomberg, Зеленский откладывает подписание соглашения о сотрудничестве с США в сфере производства дронов, что свидетельствует о его растущей уверенности.

Впрочем, CNN пишет, что Дональд Трамп отправился на саммит НАТО в плохом настроении, а американские чиновники заявили, что не могут быть уверены в том, что встреча в Анкаре пройдет гладко.

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