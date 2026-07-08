В Нидерландах есть поселок без автомобилей, который признали одним из самых красивых в мире

Кроме того, на территории поселка находится 176 деревянных мостов.

В Нидерландах можно посетить небольшой поселок, где уже много лет важнейшую роль играют вода, природа и историческая застройка. Речь идет о Гитгорне, который привлекает тех, кто ищет спокойного отдыха и пейзажей, совершенно отличных от тех, к которым привыкли в больших городах. Об этом пишет Gazeta.PL.

Гитхорн находится в нидерландском муниципалитете Стенвейкерланд, в окружении каналов и зеленых насаждений. По информации путеводителя Le Petit Futé, в 2026 году поселок занял второе место в рейтинге самых красивых деревень мира.

В историческом центре населенного пункта почти нет автомобилей, а также здесь насчитывается 176 деревянных мостов.

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Кроме того, самая живописная часть Гитгорна предназначена преимущественно для пешеходов, велосипедистов и тех, кто передвигается на лодках.

На территории поселка расположено 176 деревянных мостов, соединяющих многочисленные участки и части застройки, разделенные каналами. Характерным элементом ландшафта являются также традиционные дома с соломенными крышами. Многие из них стоят на небольших участках, образованных на бывших торфяниках и окруженных водой.

"Одной из главных достопримечательностей Гитгорна являются круизы по каналам. Во время такой экскурсии можно полюбоваться традиционными домами, ухоженными садами и живописными мостиками, которые создают характерный пейзаж поселка. После экскурсии многие предпочитают прогуляться вдоль каналов или отдохнуть в ресторанах, расположенных на берегу. Уютная атмосфера поселка позволяет даже во время короткого пребывания отвлечься от повседневной суеты", - добавили в материале.

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