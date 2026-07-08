Мужчина оставил авто в аэропорту и пропал: через 6 лет счет за парковку ошарашил

Honda Civic стоит на парковке аэропорта в Рио-де-Жанейро с 2020 года. За это время сумма за парковку уже превысила 35 тысяч долларов.

В аэропорту Галеан в бразильском Рио-де-Жанейро уже шесть лет стоит брошенный автомобиль Honda Civic EX-L Coupé 2008 года выпуска. За это время сумма за парковку выросла примерно до 35 тысяч долларов, что в несколько раз превышает рыночную стоимость самого автомобиля, пишет портал Moto.

История этой машины стала одной из самых загадочных автомобильных историй Бразилии, ведь владелец бесследно исчез, а его судьба до сих пор остается неизвестной.

Honda Civic припаркована возле терминала №2 аэропорта Галеан еще с 2020 года. За это время автомобиль покрылся ржавчиной, его шины спустились, а номерные знаки исчезли.

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Несмотря на это, никто не обращался в администрацию аэропорта, чтобы забрать машину или хотя бы поинтересоваться ее судьбой.

По оценкам, плата за парковку уже достигла около 35 тысяч долларов, что значительно превышает стоимость автомобиля.

Документы раскрыли необычную историю

При осмотре автомобиля следователи нашли документы и наклейки, которые помогли частично восстановить маршрут машины. По их данным, Honda сначала была зарегистрирована в Нью-Йорке, после чего побывала в Белизе и Гватемале, а уже затем попала в Бразилию.

В общей сложности автомобиль преодолел более 15 тысяч километров, причем часть маршрута пришлось перевозить по морю, ведь между Центральной и Южной Америкой нет непрерывного автомобильного сообщения.

Еще одной подсказкой стал парковочный талон из бразильского города Кабу-Фриу, датированный 2019 годом, который свидетельствует о том, что тогда автомобиль еще находился в исправном состоянии.

Самая большая загадка – куда исчез владелец

Особое внимание следователей привлекли ключи, которые остались лежать прямо на водительском сиденье.

Это может свидетельствовать о том, что владелец оставил автомобиль в спешке и больше никогда не вернулся. Что именно случилось с человеком, который привез Honda в аэропорт, до сих пор неизвестно.

Несмотря на многолетнее пребывание машины на парковке, администрация аэропорта не имеет права просто убрать ее. Согласно бразильскому законодательству, сначала необходимо официально установить владельца транспортного средства и уведомить его. Только после завершения всех юридических процедур автомобиль можно изъять или продать.

Из-за правил защиты персональных данных этот процесс значительно затягивается. Поэтому Honda продолжает занимать парковочное место, а счет за ее стоянку растет с каждым днем.

Почему эта история стала особенной

Брошенные автомобили в аэропортах – не редкость, однако именно эта Honda привлекла внимание сразу несколькими необычными обстоятельствами.

Во-первых, такая модель официально никогда не продавалась на бразильском рынке. Во-вторых, машина совершила необычное международное путешествие через несколько стран. А в-третьих, владелец бесследно исчез, оставив автомобиль с ключами внутри.

Пока его личность не будет установлена, загадочная Honda, вероятно, и впредь будет оставаться на парковке аэропорта.

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