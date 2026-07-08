Денисенко честно ответила, изменились ли отношения с женихом после их помолвки

Актриса также рассказала о быте с возлюбленным.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко, которой недавно сделал предложение ее возлюбленный Юрий Савранский в Турции, рассказала о том, как складываются их отношения сейчас.

Не секрет, что влюбленные уже начали готовиться к предстоящей свадьбе. По словам звезды фильма "Когда ты выйдешь замуж?", многое уже изменилось в их отношениях.

"Конечно, изменились. Мы начали гораздо активнее строить планы относительно совместного переезда, свадьбы и нашего будущего. Но сейчас у меня в приоритете мой проект – авторский моноспектакль, который я посвящаю всем женщинам. И именно из-за того, что сейчас у меня такой важный этап, мы поняли, что многие решения по поводу свадьбы тоже нужно принимать быстрее", – подчеркнула актриса в интервью РБК-Украина.

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Наталка также добавила, что ей очень комфортно с избранником в быту. На эту тему она сказала следующее:

"Что касается быта, то здесь почти ничего не изменилось. Юрий мне очень подходит в быту, у нас похожие привычки, поэтому в этом смысле нам очень легко друг с другом".

К слову, для Денисенко это будет второй брак. В прошлом году актриса официально развелась с Андреем Фединчиком, с которым прожила восемь лет. У бывшей пары есть общий сын Андрей.

Напомним, ранее актёр Андрей Фединчик впервые отреагировал на помолвку своей бывшей жены.

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