Мелони остро раскритиковала идею пригласить Путина на саммит в Майами

Глава итальянского правительства считает, что Запад больше не должен проявлять инициативу в сближении со страной-агрессором.

Западный мир не должен идти на уступки Москве, а наоборот – ожидать от нее реальных действий. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя слухи о визите Владимира Путина на саммит в Майами, пишет издание Il Messaggero.

По мнению главы итальянского правительства, сейчас не время протягивать руку агрессору. Как отметила Мелони во время общения с прессой на Кипре, именно Россия должна демонстрировать желание к диалогу, а не наоборот.

"Я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов вперед, а не делать их навстречу ему. Ведь мы и американцы, особенно в последние месяцы, сделали несколько шагов навстречу России, а с другой стороны мы не увидели столько же", – подчеркнула она.

Как говорится в материале, ситуация вокруг G20 осложняется позицией Дональда Трампа, который является инициатором приглашения Путина.

Кроме того, по имеющимся данным, в кулуарах Европейского совета обсуждают возможные "репрессии" Трампа против союзников, которые не поддержали его в иранском конфликте.

Мелони также прокомментировала слухи о том, что президент США якобы хочет приостановить членство Испании в НАТО.

"НАТО должно оставаться единым, это источник силы, и мы должны работать над его укреплением, в частности над европейским крылом, которое должно дополнять американское. Вы знаете, что я думаю о единстве Запада, это ценность, которую нужно укреплять", – добавила премьер.

Ранее УНИАН писал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин может как поехать на встречу, так и не поехать – вместо него Россию может представлять другой чиновник.

При этом в Кремле подчеркнули, что независимо от формата участия, Россия будет представлена на саммите. Окончательное решение о поездке пообещали принять ближе к дате проведения мероприятия.

