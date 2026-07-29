Внутри самой большой пещеры в мире растет тропический лес и образуются облака

Один из участков пещеры исследователи назвали "Садом Эдема".

Пещера Шондонг во Вьетнаме считается самой большой в мире – она настолько огромна, что имеет собственную реку, собственный микроклимат и даже тропический лес, который растет под лучами солнца, пробивающимися сквозь отверстия в потолке, пишет Space Daily.

Расположена в Национальном парке Фонг Нья-Ке Банг, недалеко от границы с Лаосом, а сама территория входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО с 2003 года. Авторы отмечают, что в пещеру поместились бы здания высотой примерно в 40 этажей.

Вход в пещеру обнаружили ещё в декабре 1990 года – и произошло это совершенно случайно. Местный житель искал в джунглях древесину агарового дерева, как вдруг наткнулся на мощный поток холодного воздуха, вырывавшийся из-под земли. Мужчина настолько испугался, что решил не исследовать находку дальше.

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Лишь спустя 19 лет, в апреле 2009 года, команда спелеологов наконец смогла проникнуть внутрь и составить карту пещеры впечатляющих размеров.

Одним из самых невероятных явлений внутри является настоящий тропический лес. Геологи выяснили, что он образовался после того, как потолок пещеры обрушился, оставив огромные отверстия, через которые внутрь начали проникать свет и вода.

Так внутри сформировалась отдельная экосистема с различными видами растений, а один из участков спелеологи назвали "Садом Эдема".

Учёные установили, что сама пещера образовалась от двух до пяти миллионов лет назад, когда вода реки нашла трещину в известняке и пробила туннель под горой. Река Рао Тхионг до сих пор протекает через неё. Там, где порода была наиболее слабой, участки свода обрушивались, образуя так называемые долины – отверстия к небу на высоте нескольких сотен метров над дном пещеры. Свет проникает сквозь них столбами в течение части дня в сухие месяцы, а на кучах обломков снизу проросли бамбук и другие растения – настолько густо, что исследовательским командам приходилось буквально прокладывать себе путь сквозь них.

Даже погода внутри пещеры своя: тёплый влажный воздух сталкивается с более холодным подземным, и внутри образуются облака. Именно это увидел у входа в пещеру в 1990 году местный житель по имени Хо Хань.

Для туристов пещеру открыли только в 2013 году, однако доступ строго контролируется. Посещение организует исключительно один авторизованный оператор, а ежегодно выдается около 1000 разрешений – с января по август. Чтобы добраться до пещеры, туристам нужно несколько дней преодолевать путь через джунгли в сопровождении гидов и носильщиков.

Звание самой большой пещеры мира присваивается не по её длине, а по размеру самого большого сплошного прохода внутри. Согласно измерениям 2009 года, ни одна другая картографированная система пещер не приближается по объему к Шондонг, которая тогда побила рекорд пещеры Дир-Кейв на Борнео в Малайзии.

Другие находки

Ранее УНИАН писал о доисторической пещере в восточной Турции, стены которой покрыты почти сотней рисунков человеческих фигур, животных и геометрических символов. Ученые считают, что это место посещали разные поколения на протяжении тысячелетий, оставляя новые изображения поверх старых. Точный возраст рисунков еще устанавливается, но предварительные данные указывают на неолит.

В горах Гуадалупе в Нью-Мексико обнаружили еще одну уникальную пещеру. Исследователи полагают, что она была изолирована от внешнего мира около 5 миллионов лет. Протяженность этой системы достигает почти 245 километров. Она известна своим Залом люстр с гигантскими гипсовыми кристаллами длиной более 6 метров, а также редким эффектом "дыхания" – из-за колебаний атмосферного давления воздух постоянно циркулирует через её проходы. Значительная часть этой системы до сих пор остается неисследованной.

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