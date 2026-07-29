Куда исчез Константин Стогний: ведущий впервые за 5 лет вышел на связь и сделал заявление

Журналист рассказал, где "пропадал" все это время.

Украинский журналист и телеведущий Константин Стогний, получивший широкую известность благодаря проектам "Криминальные истории" и "Чрезвычайные новости", объявился впервые за пять лет и заявил о своем возвращении на телевидение.

В своем первом интервью после "исчезновения" с началом широкомасштабной войны в Украине ведущий рассказал, чем занимался все это время, а также сделал громкое заявление о режиме Виктора Януковича, с которым его связывают.

Куда исчез Константин Стогний

По словам ведущего, в данный момент он занимается "обороной страны".

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"Почему вы думаете, что я не в рядах ВСУ? Я занимаюсь обороной нашей страны. Конкретно... я не буду говорить о том, чем я занимаюсь", - заявил Стогний в новом интервью Алине Доротюк.

Как рассказал ведущий, он "был в подразделениях, был на передовой". При этом какие-либо детали своей нынешней деятельности пообещал раскрыть "после победы Украины в войне".

"Все разговоры о том, кто чем занимается, должны проводиться после войны… особенно среди подразделений, которые занимаются нашей обороной", - сказал он.

Стогний подчеркнул, что с журналистикой его нынешняя деятельность не связана.

"Интервью не давал, потому что было много задач, которые нужно было выполнять в начале этой уже великой… когда была еще не полномасштабная война, выполнял часть этих задач от Волновахи до Мариуполя. И когда началось вторжение, также нужно было… Я не занимался журналистикой, я ушел из журналистики с первого (дня)… у нас эфир на следующий день был, он еще вышел, а потом уже не было эфиров. И интервью я не давал, потому что я не знаю, о чем говорить", - объяснил ведущий.

Говоря же о режиме Виктора Януковича, с которым его связывают, Стогний отказался признать его преступным.

"Я не признаю, потому что я не судья этому режиму. Это значит признать всех людей, которые были порядочными в то время, преступниками. Я не могу признавать людей преступниками", - заявил он.

Напомним, в 2010 году Константин Стогний получил должность советника главы МВД и продолжал работать в структуре министерства при Виталии Захарченко, который после событий 2014 года был объявлен в розыск. На фоне протестов на Майдане журналиста критиковали за позицию, которую воспринимали как близкую к власти Виктора Януковича.

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