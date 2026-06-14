'Рубли не ведут войны': Россия теряет свое главное преимущество перед Украиной, - CNN

Путину, вероятно, придётся принимать ещё более непопулярные решения в этом году, если он хочет продолжить вторжение в Украину.

Стратегия Кремля в войне заключается в том, чтобы поддерживать медленную, изнурительную кампанию, извлекая выгоду из огромного населения и развитой военной промышленности и истощая Украину. Однако есть главная проблема – подавляющее численное превосходство России над Украиной начинает ослабевать, пишет CNN.

По словам эксперта по российской экономике Яниса Клуге, военный набор в РФ в первом квартале этого года сократился на 20% по сравнению с 2025 годом, и есть признаки того, что он продолжает снижаться.

"Рубли не ведут войны", – говорит Найджел Гоулд-Дэвис, старший научный сотрудник по России и Евразии в Международном институте стратегических исследований.

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Он отметил, что это первая война в истории России, в которой государство платит гражданам за участие в боевых действиях, а не принуждает их, – и это приводит к экономическим трудностям и проблемам с людскими ресурсами.

"Есть признаки того, что эта мера стимулирования, возможно, перестала действовать эффективно и что Россия начала терять больше солдат, чем может набрать", – говорит аналитик.

Аналитики говорят, что Москва прибегает ко всё более отчаянным мерам для укрепления своих сил, и Путину, вероятно, придётся принимать ещё более непопулярные решения в этом году, если он хочет продолжить вторжение в Украину:

"В конце концов, если потенциальный новобранец в прошлом году отказался от крупного бонуса за подписание контракта, непонятно, что заставит его изменить своё мнение сейчас, особенно учитывая сообщения о плохом обращении на передовой и о том, как солдаты подкупают своих офицеров, чтобы избежать отправки на миссии, ведущие к неминуемой смерти".

Источники пополнения исчерпываются

Россия уже отправила на передовую десятки тысяч бывших заключённых, получила подкрепление тремя отдельными волнами северокорейских солдат и поощряла иммигрантов к вступлению в свои ряды. При этом отток мужчин призывного возраста из-за войны имеет последствия для всей российской экономики, которая сейчас сталкивается с более масштабным кризисом рабочей силы.

"Проблемы не только с поиском людей для отправки на фронт… проблемы с поиском людей для трудоустройства", – сказал Гоулд-Дэвис в интервью CNN, добавляя, что вся российская экономика страдает от самого серьезного дефицита рабочей силы в истории

Оборонная промышленность также работает на пределе своих возможностей, заводы работают круглосуточно. Это означает, что России трудно наращивать военный объем производства, а спрос на заводских рабочих создает еще большую нагрузку на остальную экономику.

"Труд – более дефицитный ресурс, чем физический капитал или финансы. Его также сложнее увеличить. Приложив усилия, можно построить новый завод или собрать деньги. Но государство не может диктовать уровень рождаемости", - говорит Гоулд-Дэвис.

Кремлю предстоит выбор

Радикальный вариант предполагает вторую принудительную мобилизацию войск в сочетании с такими мерами, как ограничение свободы граждан покидать страну, особенно мужчин призывного возраста. Этого Путин стремится избежать после того, как первая "частичная мобилизация" оказалась крайне непопулярной и привела к эмиграции многих россиян.

"Кремлю скоро предстоит сделать фундаментальный выбор: радикально усилить свои требования к российской экономике и обществу или сократить свои военные цели", – прогнозирует Гоулд-Дэвис.

Война усиливает экономическое напряжение

Некоторые эксперты считают, что Кремль может решить проблемы с вербовкой, оказывая большее давление на регионы за пределами крупных городов, таких как Москва, подталкивая студентов к подписанию военных контрактов и вербуя больше иностранных граждан.

Однако в экономическом плане "напряжение становится все более заметным", сказала Мария Снеговая из Центра стратегических и международных исследований

Россия переживает стагнацию – по оценкам некоторых экономистов, даже рецессию – а также массовые закрытия предприятий и снижение потребительского доверия, заявила Снеговая.

"Эти тенденции могут… ослабить поддержку войны, потенциально усиливая социальное недовольство. Однако режим наращивает свой репрессивный аппарат", - сказала Снеговая.

России не хватает людей

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что потери российской армии уже достигли цифры в 200 человек ежедневно на 1 квадратный километр оккупированной территории.

Западные аналитики отмечают, что Россия приближается к пределу возможностей своей системы вербовки добровольцев для фронта, из-за чего в Кремле все серьезнее встает вопрос о новой волне принудительной мобилизации.

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