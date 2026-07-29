В Нью-Йорке выпустили всего 16 воробьёв: за 50 лет они захватили почти всю Америку

Обычно, когда популяция вида сокращается до нескольких десятков особей, учёные бьют тревогу.

В 1851 году небольшая группа птиц была выпущена в районе Бруклин, чтобы бороться с вредными насекомыми и защищать городские деревья. Домовый воробей – птица, распространённая в Европе и Азии, – был завезён в Нью-Йорк в 1850-е годы в рамках усилий по акклиматизации европейских видов птиц в Северной Америке.

Некоторые сторонники этой инициативы также считали, что этот вид может быть полезен для борьбы с вредными насекомыми, пишет Antena 3 CNN. По данным American Bird Conservancy, всего за несколько десятилетий эксперимент дал результат куда более масштабный, чем представляли себе его организаторы.

Птицы быстро распространились по всей стране, приспосабливаясь к городам, фермам и созданным человеком постройкам. К 1900 году они уже добрались до Скалистых гор, а другие преднамеренные интродукции способствовали закреплению популяций на западе Соединённых Штатов.

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Менее чем за полвека птица, которой прежде не существовало в Северной Америке, стала постоянной частью городского пейзажа континента.

Птица, завезённая для борьбы с вредителями

Домовый воробей (Passer domesticus) был завезён в Бруклин в 1851 году в рамках программы, призванной контролировать популяции гусениц и защищать городские деревья от ущерба, причиняемого насекомыми. Тем не менее точные детали первой интродукции всё ещё остаются предметом споров.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Biological Invasions, исторические документы были повторно проанализированы, и исследователи пришли к выводу, что первая успешная интродукция в Нью-Йорке, вероятно, включала всего 16 птиц, а не гораздо большее число, часто указываемое в прежних сообщениях.

Исследователи утверждают, что этой основательской популяции, крайне малой по размеру, оказалось достаточно для закрепления вида в городе. Для специалистов по сохранению биоразнообразия тот факт, что популяция вида сокращается всего до нескольких десятков особей, обычно является серьёзным поводом для беспокойства.

Однако в случае этих домовых воробьёв произошло ровно обратное. Начав с очень маленькой группы, популяция взрывообразно выросла до миллионов особей благодаря благоприятным условиям среды.

Что такое "эффект основателя"

Формирование новой популяции, начинающееся с очень малого числа особей, известно под названием "эффект основателя" (founder effect). Это явление широко изучается в генетике, экологии и биологии сохранения видов.

Оно особенно интересно тем, что новой популяции передаётся лишь малая часть генетического разнообразия исходной популяции. Как следствие, вновь сформированная популяция может демонстрировать существенные генетические отличия от особей-основателей. Со временем потомки могут развить отчётливые генетические характеристики.

В данном случае эта крохотная популяция воробьёв оказала непропорционально большое влияние на местную экосистему. Её интродукция отражала широко распространённый в XIX веке энтузиазм по акклиматизации знакомых европейских видов в Северной Америке.

Домовый воробей, казалось, обладал всеми желаемыми преимуществами: он был мал, очень легко приспосабливался и способен был питаться насекомыми. Однако его рацион был гораздо разнообразнее, чем гусеницы, для борьбы с которыми его завезли. Домовые воробьи потребляют также семена, зерно и другие источники пищи, что позволяет им выживать в очень широком спектре сред.

Из Бруклина до Скалистых гор

Распространение домового воробья не ограничилось Северной Америкой. Осуществлённые человеком интродукции помогли виду закрепиться во многих регионах мира, превратив его в одну из самых распространённых птиц на Земле.

По мере того как популяции расширялись, начали появляться и географические вариации. Исследования домовых воробьёв в Северной Америке выявили различия между популяциями в размере тела и оперении, показав, что вид не был полностью однородным на всём своём обширном ареале.

К 1900 году домовый воробей уже добрался до Скалистых гор. Дополнительные интродукции, осуществлённые в начале 1870-х годов в Сан-Франциско и Солт-Лейк-Сити, ускорили его распространение на западе Соединённых Штатов.

Сегодня домовый воробей распространён почти по всей территории США

В настоящее время домовый воробей распространён почти по всей территории Северной Америки, за исключением штата Аляска и крайнего севера Канады. Успех его распространения объясняется не только высокой способностью к размножению.

Вид замечательно приспособился к пейзажам, изменённым человеческой деятельностью. Он может гнездиться в зданиях, под карнизами, в фонарных столбах и других искусственных местах гнездования, которые используют немногие другие виды птиц.

Ещё одним преимуществом стала его способность использовать ресурсы, созданные развитием человеческих поселений. Пищевые отходы, склады зерна и сельскохозяйственные угодья давали постоянные источники пищи, а дороги и расширение городских зон создавали новые возможности для перемещения и гнездования.

Эта тесная связь с человеческой деятельностью позволила домовому воробью закрепиться в регионах, очень отличающихся от его исходных мест обитания в Европе и Азии, расширяя свой ареал вместе с ростом городов и ферм.

Успешная интродукция создала новые проблемы

Быстрая экспансия домового воробья в конечном счёте превратила эксперимент по борьбе с вредителями в проблему управления инвазивным видом.

Домовый воробей очень конкурентоспособен в том, что касается мест гнездования, и может вытеснять местных птиц из искусственных гнездовий и других полостей, пригодных для размножения.

American Bird Conservancy отмечает, что домовые воробьи могут изгонять местные виды, такие как восточная сиалия (Eastern Bluebird), из их гнёзд и в некоторых случаях даже убивать их в борьбе за гнездовое пространство.

История домового воробья иллюстрирует то, как завезённые виды могут производить экологические эффекты, которые трудно контролировать. Выпуск нескольких воробьёв в Бруклине в 1851 году имел целью уменьшить ущерб, причиняемый деревьям насекомыми.

Вместо этого виду удалось колонизировать целый континент и приспособиться к созданной людьми среде настолько хорошо, что он стал одной из самых распространённых птиц в мире.

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