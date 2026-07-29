Эксперты выбрали лучшие OLED-мониторы для игрового компьютера в 2026 году

После тестирования десятков моделей получился небольшой список из пяти устройств под разные запросы и бюджет.

OLED-мониторы становятся доступнее и лучше традиционных LCD-панелей для игр, предлагая глубокий черный цвет, практически мгновенную скорость отклика и впечатляющий HDR. Эксперты PC Gamer составили актуальный рейтинг лучших OLED-мониторов для игровых ПК.

После тестирования десятков моделей лучшим в целом признали MSI MPG 322UR X24 с 32-дюймовой QD-OLED матрицей, разрешением 4K, частотой 240 Гц и временем отклика 0,03 мс. По мнению экспертов, монитор практически лишен серьезных недостатков, также производитель предлагает трехлетнюю гарантию от выгорания.

Самым удачным OLED-монитором для игр в разрешении 1440p признан 27-дюймовый MSI MPG 271QRX с частотой 360 Гц. Эта модель обеспечивает лучший баланс между качеством изображения и производительностью в динамичных играх вроде Counter-Strike 2 и Apex Legends.

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Лучшей бюджетной моделью является 27-дюймовый Alienware AW3423DWF с частотой 240 Гц и разрешением 1440р. Несмотря на то, что монитор вышел еще в 2022 году, журналисты считают его одной из самых выгодных покупок благодаря заметному снижению цены. При этом он, до сих пор, предлагает превосходное качество изображения, насыщенные цвета, глубокий черный цвет и отличный HDR.

Среди ультрашироких моделей первое место досталось Gigabyte MO34WQC2, который предлагает почти флагманское качество изображения по более доступной цене. Он получил 34-дюймовую изогнутую QD-OLED-панель с соотношением сторон 21:9, благодаря чему особенно хорошо подходит для гонок и RPG, где широкий угол обзора делает игровой процесс более захватывающим.

Наконец, лучшим монитором с матрицей WOLED признан LG UltraGear 32GS95UE. Модель поддерживает работу в двух режимах: 1080p с частотой 480 Гц для соревновательных игр и 4K с частотой 240 Гц для максимального качества изображения. Время отклика 0,03 мс, а коэффициент контрастности – 1500 000:1.

Ранее специалисты называли пять настроек, которые нужно изменить на мониторе уже сегодня. Даже премиальный монитор часто "из коробки" работает не на максимуме своих возможностей.

Согласно свежему опросу Steam, 51% ПК-геймеров все еще используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. В свою очередь на 2К перешло всего 20% геймеров. Самой популярной видеокартой в июне 2026 года является RTX 4060.

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