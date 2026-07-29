Эксперты выбрали лучшие OLED-мониторы для игрового компьютера в 2026 году

OLED-мониторы становятся доступнее и лучше традиционных LCD-панелей для игр, предлагая глубокий черный цвет, практически мгновенную скорость отклика и впечатляющий HDR. Эксперты PC Gamer составили актуальный рейтинг лучших OLED-мониторов для игровых ПК.

После тестирования десятков моделей лучшим в целом признали MSI MPG 322UR X24 с 32-дюймовой QD-OLED матрицей, разрешением 4K, частотой 240 Гц и временем отклика 0,03 мс. По мнению экспертов, монитор практически лишен серьезных недостатков, также производитель предлагает трехлетнюю гарантию от выгорания.

Самым удачным OLED-монитором для игр в разрешении 1440p признан 27-дюймовый MSI MPG 271QRX с частотой 360 Гц. Эта модель обеспечивает лучший баланс между качеством изображения и производительностью в динамичных играх вроде Counter-Strike 2 и Apex Legends.

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Лучшей бюджетной моделью является 27-дюймовый Alienware AW3423DWF с частотой 240 Гц и разрешением 1440р. Несмотря на то, что монитор вышел еще в 2022 году, журналисты считают его одной из самых выгодных покупок благодаря заметному снижению цены. При этом он, до сих пор, предлагает превосходное качество изображения, насыщенные цвета, глубокий черный цвет и отличный HDR.

Эксперты выбрали лучшие OLED-мониторы для игрового компьютера в 2026 году

Среди ультрашироких моделей первое место досталось Gigabyte MO34WQC2, который предлагает почти флагманское качество изображения по более доступной цене. Он получил 34-дюймовую изогнутую QD-OLED-панель с соотношением сторон 21:9, благодаря чему особенно хорошо подходит для гонок и RPG, где широкий угол обзора делает игровой процесс более захватывающим.

Наконец, лучшим монитором с матрицей WOLED признан LG UltraGear 32GS95UE. Модель поддерживает работу в двух режимах: 1080p с частотой 480 Гц для соревновательных игр и 4K с частотой 240 Гц для максимального качества изображения. Время отклика 0,03 мс, а коэффициент контрастности – 1500 000:1.

Эксперты выбрали лучшие OLED-мониторы для игрового компьютера в 2026 году

Ранее специалисты называли пять настроек, которые нужно изменить на мониторе уже сегодня. Даже премиальный монитор часто "из коробки" работает не на максимуме своих возможностей.

Согласно свежему опросу Steam, 51% ПК-геймеров все еще используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. В свою очередь на 2К перешло всего 20% геймеров. Самой популярной видеокартой в июне 2026 года является RTX 4060.

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