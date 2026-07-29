В Украине бесплатно раздают продукты: почему для некоторых это кажется несправедливым

Продукты передают малообеспеченным, однако четких приоритетов при их распределении нет.

В Украине работает сеть продовольственных банков, или фудбанкинга, в рамках которой пригодные к употреблению продукты питания, срок годности которых подходит к концу, бесплатно передаются нуждающимся в виде продуктовых наборов. Однако фудбанкингу не хватает системности, и распределение продуктов может выглядеть неравномерным, рассказала УНИАН генеральный менеджер FoodBank Украина Юлия Лемберг.

Компания сотрудничает с благотворительными организациями и социальными центрами, которые уже напрямую передают продукты нуждающимся.

"Иногда у организации, занимающейся многодетными семьями, может быть больше логистических возможностей, чем у организации, занимающейся ВПЛ. Продукты будут распределены между теми, кто их сейчас может принять. К сожалению, существует такая асимметрия – мы стараемся её учитывать – потому что это продукты с коротким сроком годности. Мы всегда работаем в таких, как бы, экстренных условиях – это специфика работы", – говорит Лемберг.

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Анонсированный Министерством экономики весной запуск системы продовольственного банкинга в Украине привел к росту числа обращений от социально незащищенных категорий граждан. Однако сети не стали передавать больше продуктов на благотворительность.

"Когда появились первые новости о том, что в Украине начнут работать продовольственные банки, которые и так функционируют с 2011 года, поступило очень много запросов от населения. К сожалению, к нам не поступает столько же предложений забрать продукцию. Будем откровенны: сейчас продуктов становится всё меньше, а запросов – всё больше. Мы пытаемся найти дополнительных доноров, но дополнительных средств на организационную и административную деятельность не хватает", – констатирует Лемберг.

Продовольственные банки в Украине – главные новости

Власти планируют обязать на законодательном уровне торговые сети сдавать продукты в продовольственные банки вместо утилизации. Маркировка продуктов также должна измениться – производители будут указывать два типа сроков годности: Best Before (Лучше употребить до) и Use By (Конечная дата употребления – после неё продукт подлежит только утилизации).

Передача продуктов станет обязательной для супермаркетов, площадь которых превышает 400 кв. метров. В то же время, как показывает опыт фудбанкинга в Чехии, крупные сети могут выступить против подобного принудительного нововведения и будут пытаться оспорить его в суде.

Также УНИАН писал о том, кто может получить бесплатные продукты и куда за ними нужно обращаться.

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