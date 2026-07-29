Жители киевской многоэтажки остались без тепла и горячей воды: 'Ковальская' блокирует договор ОСМД с 'Нафтогазом'

Жители "Парковой башни" по адресу Перемышльская, 2г в Киеве остались без горячей воды и отопления – и не из-за атак или аварий в сетях, а из-за действий бывшей управляющей компании "Ковальская-Житлосервис". Об этом "Трамвай" узнал от председателя ОСМД дома Александра Козаченко.

Ранее сообщалось, что "Ковальская-Жилсервис" ещё с начала 2026 года отказалась обслуживать четыре собственных дома в Киеве, включая "Парковую башню" на Перемышльской, 2г. Компания объясняла это накопленной задолженностью жильцов. Теперь же, когда жильцы создали ОСМД и пытаются самостоятельно обеспечить себя теплом, та же самая компания блокирует им возможность получить газ.

Что произошло: "Нафтогаз" видит старый договор с должником

ОСМД собрало полный пакет документов для запуска собственной котельной – как на отопительный сезон, так и для восстановления горячего водоснабжения. Когда председатель ОСМД обратился в "Нафтогаз Трейдинг" для заключения договора – получил отказ.

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Причина: в системе поставщика до сих пор фигурирует действующий договор с "Ковальская-Житлосервис", в документах которой указан адрес дома. "Нафтогаз" не готов заключать новый договор без согласования со стороны предыдущей компании и урегулирования вопроса о её задолженности. Общая задолженность "Ковальской" перед "Нафтогазом" составляет около 10 миллионов гривен.

"Ковальская" отказала лично

Председатель ОСМД Александр Козаченко рассказал СМИ, что лично ездил в офис "Ковальская-Жилсервис" на переговоры. Компания отказалась – никаких документов подписывать не стала.

Вместо этого заявила, что якобы около 700 тысяч гривен из общей задолженности приходятся именно на этот дом. Однако ни расчетов, ни актов, ни подтвержденных объемов потребления предоставлено не было. Почему 700 тысяч, а не 100 тысяч или 2 миллиона – непонятно.

Комментарий юриста

Ситуация выглядит юридически уязвимой для "Ковальской" и "Нафтогаза", а не для ОСМД, рассказал СМИ адвокат Андрей Ткачук. Во-первых, в соответствии с действующим законодательством ОСМД обязано заключить договор на поставку газа с субъектом, имеющим право на выполнение таких работ – и это право не может быть заблокировано третьим лицом, которое само является должником. Во-вторых, долг "Ковальская-Жилсервис" – это долг отдельного юридического лица.

ОСМД – другое юридическое лицо, и чужие обязательства на него автоматически не переходят. Никакая сумма не может считаться "долгом дома", если она не подтверждена документально: договорами, актами, первичными данными об объемах потребления. Устное утверждение о "700 тысячах" без подтверждающих документов не имеет никакой юридической силы. В-третьих, договор на поставку природного газа заключается как договор присоединения в соответствии со статьей 634 Гражданского кодекса Украины.

Условием такого присоединения является не согласие третьей стороны-должника, а соответствие заявителя требованиям поставщика. ОСМД таким требованиям соответствует. В-четвертых, даже если "Нафтогаз Трейдинг" откажет окончательно, ОСМД автоматически включается в портфель поставщика "последней надежды", которым согласно законодательству является "Нафтогаз Украины". Газ дом так или иначе получит, однако условия "последней надежды" хуже, чем в коммерческом договоре.

Рекомендация юриста: ОСМД должно письменно зафиксировать отказ "Ковальской" подписать документы, потребовать от неё документального подтверждения любых сумм в установленный срок (10 рабочих дней), а параллельно – направить официальный запрос в "Нафтогаз Трейдинг" с требованием указать конкретное правовое основание для отказа в заключении договора.

Полученный отказ в письменной форме станет основанием для обращения в суд или НКРЭКП с жалобой на нарушение права на получение услуги.

Обещания о доступе к парку, которые никто не собирался выполнять

Ситуация с отоплением – не первая претензия жильцов к застройщику. Во время продажи квартир менеджеры "Ковальской" обещали покупателям доступ к парку "Парковое город" как одно из преимуществ жилого комплекса. Люди покупали квартиры, в том числе рассчитывая на эту инфраструктуру.

Однако "Парковое город" о таких договоренностях не знало – и когда узнало, отказало в любом доступе. Никакого соглашения между застройщиками заключено не было, никаких юридических оснований для прохода жильцов на территорию парка не существовало.

Показательно и другое: даже после того, как стало известно, что "Парковое город" отказывает в доступе, отдел продаж "Ковальской" продолжал обещать покупателям парк как часть инфраструктуры комплекса. То есть компания сознательно продавала квартиры с обещаниями, которые, как она уже знала, выполнить не сможет.

Переговоры продолжаются. ОСМД требует документального подтверждения всех заявленных сумм и ищет законный путь для запуска котельной до начала отопительного сезона. За этой ситуацией стоят реальные люди, которые уже сейчас живут без горячей воды – и могут встретить зиму без тепла. Не из-за войны, а из-за того, что бывшая управляющая компания не хочет решать собственные долговые проблемы самостоятельно.

Ранее журналисты сообщали, что "Ковальская-Жилсервис" отказалась обслуживать четыре собственных новостройки в Киеве, где речь шла о прекращении обслуживания домов на Перемышльской, 2г, Касиана, 2/1, Срибнокильской, 2а и Мишуги, 12. Тогда компания объясняла свое решение накопленной задолженностью жильцов.

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