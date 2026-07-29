Новейший самолет Airbus установил впечатляющий мировой рекорд, пробыв в небе более суток

Главный вопрос заключается в том, смогут ли пассажиры чувствовать себя хорошо после 20 часов в полете.

Марафонский перелет Airbus A350-1000ULR из Мельбурна в Тулузу завершен – авиалайнер преодолел 23 075 км за 24 часа 24 минуты, что стало новым мировым рекордом по продолжительности и дальности беспосадочного полета для коммерческих пассажирских самолетов. Об этом сообщил официальный сайт Airbus.

Авиалайнер с тремя экипажами успешно вернулся в Тулузу, преодолев маршрут через Тихий океан, США и Канаду. Непосредственно перед посадкой самолет неожиданно пошел на второй круг, добавив событию зрелищности.

Сам маршрут пролегал на восток, тогда как неделей ранее этот же самолет летел из Тулузы в Мельбурн по более короткому западному маршруту, преодолев около 16 900 км за 19 часов.

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Если новый результат будет официально подтвержден, 24-часовой перелет превзойдет показатель 2005 года, когда Boeing выполнил перелет самолета 777-200LR из Гонконга в Лондон. Тогда лайнер преодолел около 21 600 км за 22 часа 42 минуты.

Главная цель испытаний – проверить, может ли новый самолет совершать полёт продолжительностью около 23 часов

Ранее пассажиры, путешествующие из Европы в Австралию, были вынуждены мириться с пересадками – то ли на Ближнем Востоке, то ли в Юго-Восточной Азии. Airbus A350-1000ULR призван коренным образом изменить эту ситуацию.

Главным заказчиком самолетов является австралийская авиакомпания Qantas Airways, которая реализует амбициозный проект Project Sunrise. Его цель – запуск регулярных коммерческих беспосадочных авиарейсов из Сиднея и других городов восточного побережья Австралии в Лондон и Нью-Йорк.

Главная конструктивная особенность Airbus A350-1000ULR заключается в установке дополнительного заднего центрального топливного бака объемом 20 000 литров. Кроме того, новый Airbus имеет уменьшенную пассажировместимость (238 мест).

Как обстоят дела у главного конкурента Airbus

Ранее стало известно, что компания Boeing завершила сертификационные летные испытания 737 MAX 10 – самой большой версии в семействе 737 MAX. В рамках программы три тестовых самолета совершили 976 полётов общей продолжительностью более 2060 часов. Кроме того, они прошли около 1040 часов наземных испытаний.

Американская компания планирует получить сертификацию для 737 MAX 10 и более младшей модели 737 MAX 7 до конца этого года. Поставки обеих модификаций заказчикам должны начаться в 2027 году.

Отметим, что американский авиастроительный гигант продолжает заключать масштабные контракты, в частности при содействии Белого дома. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что помог Boeing продать более тысячи самолетов, назвав себя "королем продаж".

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