Крис Эванс против Ани Тейлор-Джой: вышел трейлер черной комедии 'Жертвоприношение'

В украинский прокат фильм выйдет 10 сентября 2026 года.

Вышел трейлер чернокомедийного экшн-триллера "Жертвоприношение" (Sacrifice) со звездным актерским составом.

По сюжету картины, в украинском прокате проходящей под названием "Настящий герой", вооруженные экоактивисты во главе с "провидицей" Джоан захватывают гостей элитного благотворительного вечера. И все ради проведения масштабного жертвоприношения, которое, согласно их верованиям, должно спасти человечество. Эта ноша ложится на актера боевиков Майка Тайлера и самого богатого бизнесмена Бена Бракена, которых точно трудно представить спасителями планеты.

Роль настоящего героя, который самоотверженно соглашается отдать свою жизнь ради спасения мира, исполняет Крис Эванс ("Первый мститель", Достать ножи", "Серый человек", "Материалисты", "Кодовое имя "Красный"). Его герой – актер-неудачник, который, несмотря ни на что, стремится завоевать любовь зрителей.

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Аня Тейлор-Джой ("Меню", "Фуриоса: Безумный Макс. Сага", "Ущелье", сериалы "Ферзевый гамбит", "Лаки"), которая еще недавно пыталась спастись с кровавого элитного ужина в фильме "Меню", на этот раз сама стремится наказать высокомерных богачей на благотворительном вечере. Она – террористка-визионерка, чьи представления о мире и жесткая модель управления напоминают закрытую секту.

Отца экоактивистки сыграл Джон Малкович ("Империя Солнца", "Опасные связи", "Быть Джоном Малковичем", "Тень вампира", "Подмена"). Роль надменного миллиардера, считающего, что деньги решают все, мастерски исполнил Венсан Кассель ("Доберман", "Багровые реки", "Черный лебедь", "Транс"), а его красавицу-жену, которая очень интересуется молодыми мужчинами, играет Сальма Хайек Пино ("От заката до рассвета", "Фрида", "Дом Гуччи", "Телохранитель жены киллера").

Одну из эпизодических ролей в фильме исполнила поп-дива Charli XCX. В своем аккаунте на Letterbox певица написала: "Я приняла приглашение Ромена сняться в этой картине, потому что я без ума от сатиры и метатекстуальных комментариев, и когда твой друг – визионер, ты просто обязана ему помочь. Я обожаю этот фильм, и было действительно круто стать его частью".

Режиссером картины стал Ромен Гаврас – французский режиссер греческого происхождения, трехкратный номинант на премию "Грэмми", известный своими клипами для популярных музыкальных исполнителей, среди которых Канье Уэст, Jay-Z, фронтмен Arctic Monkeys Алекс Тернер и многие другие. Сценаристом выступил Уилл Арбери (сериал "Наследники"). Картина выходит в мировой прокат при поддержке итальянского Дома моды Гуччи.

Создатели фильма отмечают, что он напоминает смесь "Треугольника печали", "Меню" и "Не смотрите вверх", однако режиссер придает ему больше масштаба и напряжения. "Настоящий герой" – это яркая и динамичная картина, которая сочетает жанры экшена и черной комедии, затрагивая вопросы социального неравенства, экологии, одержимости популярностью и общественным одобрением.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто еще осенью 2025 года.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него скромные 37% одобрения со стороны критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 48 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 10 сентября 2026 года.

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