Венгрия заблокировала дальнейшие переговоры о вступлении Украины в ЕС, – FT

Петер Мадьяр продолжает политику Орбана, хотя и выглядит более склонным к компромиссам.

Смена власти в Венгрии так и не сняла полностью проблемы Украины на пути к членству в ЕС. Новое правительство по-прежнему блокирует переговоры, хотя его позиция и не кажется столь же неуступчивой, как во время правления Виктора Орбана. Об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, технические переговоры о вступлении страны-кандидата состоят из шести тематических блоков, известных как "кластеры". Они касаются институциональных реформ и согласования национального законодательства с законодательством ЕС по ряду направлений. При этом для открытия и закрытия каждого такого кластера требуется согласие всех 27 государств-членов ЕС.

Европейская комиссия утверждает, что Украина выполнила все формальные требования для начала переговоров по всем шести кластерам, но Венгрия при Викторе Орбане блокировала начало процесса. В мае в Будапеште сменилось правительство, и Венгрия дала согласие на открытие первого кластера "фундаментальных вопросов". Чуть позже был запущен второй кластер, охватывающий вопросы внешней политики и безопасности.

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Однако на прошлой неделе Будапешт отложил открытие следующих кластеров, касающихся вопросов интеграции украинской экономики в единый рынок ЕС, а также более широкой экономической и социальной политики. Как сообщили Financial Times два источника, знакомые с этим вопросом, новое правительство Венгрии не желает полностью отказываться от политики, проводимой их предшественниками.

Неназванный европейский дипломат назвал это "проблемой", которую все же можно будет решить. Однако для этого придется вести прямые политические переговоры с Петером Мадьяром.

Financial Times напоминает, что ранее новый премьер-министр Венгрии неоднократно выступал против ускоренного вступления Украины в ЕС, а давно обещанная встреча с президентом Украины так и не состоялась.

Политика Венгрии

Как писал УНИАН, в середине июля парламент Венгрии принял конституционную поправку, в соответствии с которой с должностей были отстранены президент Тамаш Шуйок и председатель Конституционного суда Петер Полта. Оба были ставленниками предыдущего лидера страны Виктора Орбана. Петер Мадьяр заявил, что эта реформа является выполнением его обещания ликвидировать "мафию" Орбана.

Также мы сообщали, что Венгрия начала расследование возможных связей экс-министра иностранных дел Петера Сийярто с Россией после утечки записей его разговоров с Сергеем Лавровым. На них он передавал информацию о встречах ЕС и предлагал помочь ослабить санкции против Москвы.

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