В ОП показали ракетодрон 'Бандероль',которым россияне 'кошмарят' Одессу

Без иностранных компонентов РФ не смогла бы производить эти ракеты, отметил Власюк.

В Офисе президента продемонстрировали малогабаритную крылатую ракету ближнего радиуса действия "Бандероль", которую РФ использует для атак на Украину. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Как отметил Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики, РФ активно использует эти ракеты для того, чтобы "терроризировать" Одессу.

"Июнь-июль, 16 обстрелов продуктовой инфраструктуры в Одессе. Из них 80% – это "Бандероль". Конкретно эта "Бандероль" 2025 года выпуска. Вот ее компоненты. Те "Бандероли", которые туда прилетают, – это уже 2026 год выпуска, и они немного изменились", – сказал Власюк.

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Отмечается, что эта ракета развивает скорость 550–600 км/ч и может нести 150 килограммов взрывчатки. Она может запускаться как с земли, так и с морских платформ и самолетов. Ракета движется на высоте до 100 метров. А из-за значительной скорости сбить её из стрелкового оружия сложно. Для противодействия этим ракетам необходимо использование зенитно-ракетных комплексов, однако Украина не производит боеприпасы для них.

По словам Власюка, РФ использует в этих ракетах значительное количество компонентов, которые она закупает не только в Китае, но и в западных странах. В частности, в США, Австралии, Южной Корее и странах Европы.

"Если бы не было доступных иностранных компонентов, я думаю, они бы их не выпускали. Иностранные компоненты доступны, поэтому мы видим новые "Бандероли" 2026 года, в которых есть иностранные компоненты 2025–2026 годов", – подчеркнул Власюк.

"Бандероль": важные новости

Ранее стало известно, что в РФ появились наземные пусковые установки для ракет "Бандероль". По данным аналитиков, в настоящее время эта установка может находиться на этапе тестирования. Однако не исключено, что РФ может скрывать её использование.

В то же время во Франции на днях представили новый ЗРК CMI (Counter Mass Interceptor), который был создан для противодействия БПЛА, ракетам и вертолетам. По мнению экспертов, эта система могла бы стать эффективным средством борьбы с новыми российскими реактивными беспилотниками и ракето-дронами S8000 "Бандероль". Однако проблема заключается в том, насколько быстро Париж сможет нарастить производство этих средств. Поскольку в настоящее время, по прогнозам экспертов, Украина может рассчитывать на эти средства не раньше, чем через 18 месяцев.

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